Lęk w ciąży dotyczy nie tylko zdrowia dziecka. Jak oswoić strach przed utratą dawnego życia?

Jak podaje portal brytyjskiej organizacji NCT, zwykłe przelewanie myśli na papier wyraźnie obniża lęk w ciąży i pomaga poukładać emocje

Wspólne chodzenie na USG oraz otwarte rozmawianie o nadchodzących zmianach to sprawdzony sposób na utrzymanie bliskiej relacji z partnerem

Z informacji opublikowanych przez portal Healthline wynika, że wczesne zaplanowanie przerwy w pracy daje ogromny spokój na resztę miesięcy

Zwykła rozmowa z lekarzem prowadzącym lub położną o codziennych obawach bywa pierwszym krokiem do o wiele lepszego samopoczucia

Uporządkowanie domowych spraw przed narodzinami dziecka skutecznie oswaja strach przed utratą dawnego życia i daje przestrzeń na odpoczynek

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Lęk przed zmianą życia w ciąży. Skąd biorą się te obawy?

Kiedy na teście ciążowym pojawiają się dwie kreski, radość często miesza się z ogromnym strachem o to, jak bardzo zmieni się nasza codzienność. Przyszli rodzice mogą czuć, że ich dotychczasowa tożsamość i sposób, w jaki widzą ich inni ludzie, powoli zaczynają znikać. To zupełnie naturalne, że martwisz się o utratę dawnej wolności, spontanicznych wyjść czy dotychczasowego, wygodnego stylu życia.

Jak możemy przeczytać na portalu brytyjskiej organizacji NCT, znalezienie wsparcia wśród innych rodziców na żywo lub w internecie bardzo pomaga oswoić te nowe role. Warto też spróbować przelewania swoich uczuć na papier, bo szczere pisanie o emocjach bez obaw, że ktoś to przeczyta, pozwala złapać zdrowy dystans do całej sytuacji. Pomocne może być również po prostu skupienie się na obecnej chwili (to tak zwany trening uważności), co wyraźnie obniża stres i buduje pewność siebie przed nowym wyzwaniem.

Zmiany w związku po porodzie. Jak przygotować się z partnerem?

Pojawienie się noworodka w domu to wielka radość, ale też spory sprawdzian dla związku, dlatego wspólne planowanie przed porodem ma tak duże znaczenie. Z informacji opublikowanych przez Mayo Clinic Health System wynika, że otwarte rozmawianie o swoich lękach bardzo pomaga parom zbliżyć się do siebie w tym pełnym rewolucji czasie. Dobrym pomysłem jest wspólne chodzenie na wizyty lekarskie i badania USG, a także zapisanie się do szkoły rodzenia, gdzie pielęgniarki i położne pomagają rozwiać wiele wątpliwości. Warto wykorzystać te ostatnie miesiące we dwoje na spędzanie ze sobą jak największej ilości czasu i spokojne urządzenie pokoju dla malucha. Załatwienie tych domowych spraw wcześniej sprawi, że po powrocie ze szpitala będziecie mieć więcej czasu dla siebie i dużo mniej obowiązków na głowie.

Obawy o karierę w ciąży. Jak zaplanować przerwę w pracy?

Myśl o tym, jak ciąża wpłynie na twoją ścieżkę zawodową, bywa trudna, ale według portalu Healthline wczesne i dokładne zaplanowanie urlopu może dać ci dużo spokoju:

poznaj zasady panujące w twojej firmie i skontaktuj się z działem kadr, aby zapytać o dostępne opcje urlopowe

umów się na spotkanie ze swoim szefem, żeby spokojnie omówić plan przekazania twoich obowiązków innym pracownikom

wyślij po spotkaniu krótkiego maila z podsumowaniem waszych ustaleń, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień w przyszłości

przemyśl, ile czasu po porodzie chcesz spędzić w domu i czy wolisz zacząć wolne jeszcze przed terminem rozwiązania

Rozwiązanie tych wszystkich spraw zawodowych z wyprzedzeniem sprawia, że możesz skupić się na sobie i dziecku, zamiast w kółko myśleć o niedokończonych projektach w pracy.

Gdzie szukać pomocy, gdy stres w ciąży staje się zbyt silny?

Czasami zwykłe domowe sposoby na radzenie sobie ze stresem to za mało i lęk przed utratą dawnego życia zaczyna cię mocno przytłaczać. W takiej sytuacji warto szczerze porozmawiać o swoich uczuciach z lekarzem prowadzącym ciążę lub położną. To osoby, które mają na co dzień do czynienia z przyszłymi mamami i doskonale rozumieją emocjonalne trudy tego wyjątkowego czasu. Jeśli twój lekarz uzna to za pomocne, może skierować cię do specjalistów od zdrowia psychicznego, którzy pomogą ci na nowo poukładać wszystkie myśli. Głośne mówienie o tym, co cię trapi i nazywanie własnych emocji, to pierwszy krok do tego, by poczuć się lepiej we własnej skórze.

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Źródła:

Common emotions when expecting a baby | NCT

Healthline — “All About Working During Pregnancy”

Mayo Clinic Health System — “Partners in pregnancy: Preparing for a baby together”