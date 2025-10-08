Lipton. Od tego się zaczyna... Nowy rozdział otwierają Natalia Kukulska, BSK i Robert Makłowicz

- Lipton to coś więcej niż herbata – to dobry początek do rozmowy, współpracy i łączenia światów, które na pierwszy rzut oka niekoniecznie do siebie pasują. W naszej najnowszej kampanii pokazujemy, że warto zacząć swój dzień – i swoją historię – z Liptonem. Bo od tego się zaczyna… a potem mogą się wydarzyć wyjątkowe rzeczy – mówi Martyna Strzałka-Dembczyńska, Head of Black Segment East & South Europe.

Lipton. Od tego się zaczyna!

Każdy może mieć swój własny pomysł na herbatę Lipton i budować wokół niej świat po swojemu. Z takim przesłaniem już od jakiegoś czasu marka zwraca się do młodych, a hasło: Lipton. Od tego się zaczyna! to dodatkowo podkreśla. Kontynuacja tego zdania jest bowiem dowolna. Lipton może być początkiem dobrego dnia, ale też ciekawej znajomości, nowej ścieżki zawodowej albo wyjątkowej pasji, bo wielkie rzeczy zaczynają się od tych małych. Kubek ulubionej herbaty pozwala rozładować napięcie międzypokoleniowe i podkreśla, że możemy się pięknie różnić. Przypominają o tym Natalia Kukulska, BSK i Robert Makłowicz.

- Współpraca z marką jest dla mnie miłym wyróżnieniem, ponieważ Lipton towarzyszy mi od wielu lat. To ikoniczna marka, która jako pierwsza kojarzy mi się z herbatą i cieszę się, że dołączyłam do Lipton Team - mówi Natalia Kukulska.

Natalia Kukulska, BSK i Robert Makłowicz ambasadorami marki Lipton

Chciałoby się zaśpiewać, że każde pokolenie ma własny głos. I w tej sytuacji mikro-fon przekazujemy Natalii Kukulskiej i duetowi BSK. To trio łączy wiele. Nie tylko zami-łowanie do herbaty Lipton, ale również muzyka, która podobnie jak wspominany napar, jest rozumiana i doceniana międzypokoleniowo. Natalia Kukulska jest znana z przebo-jów popowych, eksperymentowała z elektroniką i formą symfoniczną, pomimo dojrzało-ści otwarta na nowe brzmienia. Łączy emocjonalność z precyzją wykonania. BSK to na-tomiast młody, alternatywny duet reprezentujący nowoczesne, miejskie brzmienia, hip-hop, rap, świeżość i energię. Fuzja ich twórczości zaowocowała piosenką, nieoczy-wistym połączeniem, które pokazało, że pomimo zderzenia pokoleń czy różnych świa-tów muzycznych, pięknie się razem uzupełnili. Lipton, który zaaranżował tę współpracę, podkreślił tak ważny w swojej komunikacji start. Ich drogi wcześniej nie miały okazji się przeciąć. Dzięki marce Lipton udało się jednak doprowadzić do spotkania, którego efekty możemy odsłuchać.

- Stworzenie utworu „Na Start” było dla mnie ciekawym i odświeżającym doświadczeniem, w którym nie czułam żadnej presji. Piosenka mówi więc o odwadze podjęcia pierwszego kroku, o połączeniach, a także o byciu autentycznym i o tym by nie zatracić się w pędzie. Szukamy tego co nas łączy i jest dobrym punktem wyjścia- dlatego naturalnie łączy się to z rytuałem spotykania przy herbacie. Praca z duetem BSK była bardzo miła i przebiegła niezwykle sprawnie. Chłopcy są otwarci, zdolni i naturalni. Od momentu przyniesienia bitu przez producenta muzycznego Zeppy’ego wszystko sklejało nam się w całość i nie brakowało pomysłów – opowiedziała Natalia Kukulska.

- Tworzenie wspólnego utworu z Natalią było dla nas na początku niewiadomą i trochę się stresowaliśmy, bo jak wiadomo jest legendą na naszej rodzimej scenie, ale kiedy tylko się poznaliśmy, od razu złapaliśmy ze sobą vibe. Na pewno pomógł w tym też mocno producent Zeppyzep, którego znaliśmy już od jakiegoś czasu. Utwór powstał podczas 3 całodniowych sesji w studiu i po skończeniu go trochę żałowaliśmy, że to już koniec. Uwielbiamy nawiązywać współpracę z artystami z innych gatunków, bo zawsze pokazuje nam to inne podejście do muzyki i możemy z takich spotkań wynieść coś dla siebie. W naszych zwrotkach opowiadamy o nowym początku o tym, że mimo naszych charakterów i problemu z tożsamością można wrócić na start i zacząć wszystko od początku, w swoim tempie – podzielił się swoimi wrażeniami duet BSK.

W gronie ambasadorów marki Lipton obok Natalii Kukulskiej i zespołu BSK zaszczytne miejsce przypadło również Robertowi Makłowiczowi. Kucharz, krytyk kulinarny, publicysta, podróżnik, a do tego youtuber i osobowość internetowa, to doskonały łącznik pomiędzy światami reprezentowanymi przez Natalię Kukulską i BSK. Wszyscy występują w jednej reklamie. Robert w nietypowej dla siebie postaci, ponieważ podkłada głos pod animację kota. Niemniej jednak wraz z Natalią Kukulską i duetem BSK pije herbatę i potwierdza, że od tego się zaczyna.

Nowa odsłona marki wykracza poza ramy standardowej kampanii reklamowej telewizyjnej i internetowej, a mowa tu nie tylko o opakowaniach z nowym logo. Jej elementem jest również piosenka, której zadaniem jest łączyć ludzi i wywoływać emocje.

„Na start” w wykonaniu Natalii Kukulskiej i BSK

Natalia Kukulska i BSK reprezentują różne pokolenia, gatunki muzyczne, estetykę i brzmienie. Wszyscy są wierni swojej stylistyce, z której wcale nie musieli rezygnować, żeby stworzyć coś razem. Ich indywidualny wkład, autentyczność i twórcza konsekwencja zaowocowały zupełnie nową jakością. Popowa wokalistka i rapowy duet dali nieoczywiste połączenie, zderzenia pokoleń i podejść do muzyki, ale przy tym również wypełnione dialogiem, świeżością, dobrą energią i emocjami. Efekt ich wspólnych nagrań w 100% pochodzi od nich.

Piosenka „Na start”, która stanowi element kampanii marki Lipton, bazuje na haśle: Od tego się zaczyna! Wybrzmiewa z niej inspiracja i energia do działania, która ma dawać początek, być startem w coś nowego zupełnie jak poranny kubek czarnej herbaty. Utwór ma motywować, budzić nadzieję i zachęcać do działania, do podjęcia tego pierwszego kroku, który może stać się zalążkiem czegoś wielkiego. I tak jak wszystko ma swój początek, tak i nowy rozdział w historii marki Lipton rozpoczął się od czegoś symbolicznego - spotkania przy herbacie, które doprowadziło do nagrania wyjątkowej piosenki.

- Kiedy ambasadorzy usiedli przy wspólnym stole z herbatą, okazało się, że mają ze sobą wiele wspólnego. To nieoczywiste połączenie doprowadziło do powstania utworu muzycznego „Na Start”. Lipton wierzy, że małe przyjemności, codzienne rytuały, jak wspólna herbata, mają moc łączenia ludzi. „Na Start” to nie tylko utwór, ale symbol tego, co może się wydarzyć, gdy spotykamy się przy stole i otwieramy na innych – podkreśla Jagoda Lekowska, junior brand manager marki.

i Autor: Lipton/ Materiały prasowe