Matteo Bocelli w nowej, świątecznej kampanii GUESS

Zdjęcia do sesji odbyły się w willi Alpebella, która obecnie należy do rodziny Bocelli. Ten nadmorski pałac na toskańskim wybrzeżu był wcześniej własnością OlivieroCampariniego, który w złotych latach „Dolce Vita” przekształcił elegancką rezydencję w jednej z najsłynniejszych klubów nocnych we Włoszech. To wspaniałe, przesiąknięte nostalgią miejsce, gościło w swych progach mnóstwo gwiazd i celebrytów, w tym Paolę di Liège (królową Belgii), Domenico Modugno i Charliego Chaplina.

Najnowsza kampania, zrealizowana została według interpretacji słynnego ukraińskiego duetu fotografek - Vicoolyi i Saidy. Nadzór artystyczny sprawował GUESS Chief Creative Officer - Paul Marciano. Kolekcja przenosi nas do magicznego, pełnego blasku i przepychu świata VIP-ów. Możemy podejrzeć, jak ukrywają się przed słońcem w przepięknej włoskiej willi, wybierają się na wycieczkę stylowym kabrioletem i spędzają czas w otoczeniu prywatnych odrzutowców oraz luksusowych jachtów.

„Od wielu lat mam bardzo bliskie relacje z rodziną Bocelli, dlatego możliwość zrealizowania kampanii w Villa Alpebella była dla mnie absolutnym zaszczytem”- mówi Paul Marciano. „Znam Matteo od kiedy był jeszcze dzieckiem i jestem zachwycony obserwując, jak daleko zaszedł, spełniając swoje marzenie o zdobyciu międzynarodowej sławy. To bardzo ekscytujący okres w jego karierze i cieszę się jego sukcesem. Matteo i Oriola są olśniewający, doskonale się uzupełniają, a Vicoolyai Saida świetnie uchwyciły silny, ikoniczny i nostalgiczny nastrój kolekcji. Dzięki swojej historii i pięknej scenerii - willa i miejscowość Forte dei Marmi były idealnym tłem doprzedstawienia nowej kolekcji” – dodaje Marciano.

Nowa kampania doskonale oddaje wyrafinowany charakter kolekcji GUESS Holiday, obejmującej sukienki w kształcie klepsydry, eleganckie garnitury, spodnie, kompletyi dodatki w niepowtarzalnym stylu retro, połączonym z nowoczesnym duchem GUESS. Czarno-białe zdjęcia przywołują romantyczną atmosferę Włoskiej Riwiery.„To jeden z najbardziej ekscytujących okresów mojego życia” – komentuje Matteo. „Od wydania mojego debiutanckiego albumu, przez trasę koncertowąi dzielenie się moją muzyką z fanami na całym świecie, po możliwość wystąpienia w kampanii GUESS. To dla mnie ogromny zaszczyt. Praca z całą ekipą GUESS była świetnązabawą, a sesja zdjęciowa w miejscu, które nazywam domem, sprawiła, że było to jeszcze bardziej wyjątkowe doświadczenie”.

Zdjęcia z kampanii GUESS Holiday 2023 pojawią się w wiodących międzynarodowych magazynach o modzie i lifestyle, w sklepach GUESS i na oficjalnej stronie internetowejmarki.

i Autor: Materiały prasowe GUESS

