Pączki i faworki będą smakować jak u babci. Trzeba pamiętać o tym składniku

Dla wielu osób odpowiedzią na pytanie – na czym smażyć faworki i pączki, jest smalec. To tłuszcz, który widnieje w dawnych przepisach na karnawałowe przysmaki. Dlaczego to jedno z lepszych rozwiązań i czy istnieje równie dobry zamiennik w roślinnej wersji?

Na czym smażyć faworki i pączki? Ten tłuszcz znajdziesz w starych przepisach

Dawniej faworki i pączki były smażone na łoju wołowym, który z czasem został zastąpiony smalcem. To dlatego, że smalec jest łatwo dostępny, a rozpuszczony ma wysoką temperaturę dymienia. Dzięki temu bez problemu można na nim smażyć w głębokim tłuszczu tłustoczwartkowe przysmaki, w optymalnej temperaturze czyli około 170- 180 st. C. Podczas tego procesu nie wytwarzają się rakotwórcze substancje. Smażenie na smalcu wpływa także na smak pączków i faworków. Dla jednych to zaleta, dla innych wada. Dlatego warto poszukać roślinnej alternatywy. Który olej będzie najlepszy?

Najlepszy olej do smażenia faworków i pączków. Roślinna alternatywa dla smalcu

Jeśli szukamy roślinnej alternatyw dla smalcu, można sięgnąć po olej rzepakowy. Ten tłuszcz także nadaje się do smażenia faworków i pączków, jednak trzeba go wymieniać po każdej porcji ciasta. Olej rzepakowy, podobnie jak smalec, ma wysoką temperaturę dymienia. Jednak podczas długotrwałego smażenia i osiągnięcia punktu dymienia, dochodzi do degradacji tłuszczu. Wytwarzają się szkodliwe dla naszego organizmu substancje. Dlatego nie powinno się smażyć potraw dwa razy na tym samym oleju.

Sonda Wolisz faworki smażone na smalcu czy oleju? Na smalcu Na oleju Lubię wszystkie faworki