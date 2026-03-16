Nowe cukierki w Żabce robią furorę w sieci. Niewielu daje radę zjeść choćby jeden

Wyzwanie dla najodważniejszych

W mediach społecznościowych furorę robi nowa kulinarna moda. Ten specyficzny produkt wywołuje bardzo silne, czasem wręcz komiczne reakcje, stając się podstawą internetowych wyzwań.

Dzięki szerokiej dostępności w popularnych sklepach oraz przystępnej cenie, trend błyskawicznie obiegł sieć. Coraz więcej osób chce przetestować na sobie to nietypowe doświadczenie.

Produkt nie nadaje się jednak dla każdego. Ze względu na swoją intensywność, producent ostrzega przed podawaniem go dzieciom i osobom wrażliwym.

Cały fenomen opiera się na ekstremalnym doznaniu. Choć smak bywa wręcz trudny do zniesienia, to właśnie ta cecha intryguje kolejnych śmiałków i napędza internetowy sukces.

Ekstremalne smaki od dawna królują na TikToku, jednak te konkretne cukierki to zupełnie inna liga. Użytkownicy chętnie dzielą się nagraniami, na których widać ich reakcje już w pierwszych sekundach po włożeniu słodyczy do ust. Sukces produktu wynika w dużej mierze z jego łatwej dostępności. Cukierki można znaleźć na półkach w Żabce, a cena za opakowanie to 25 zł. Taka kwota nie powstrzymuje miłośników mocnych wrażeń, którzy chcą zmierzyć się z legendarną już kwasowością. Trzeba jednak pamiętać, że nie mamy tu do czynienia z tradycyjną, słodką przekąską. Zgodnie z zaleceniami producenta, produkt jest przeznaczony dla osób powyżej 12. roku życia. Ze względu na silne działanie, nie zaleca się spożywania go przez młodsze dzieci, a także osoby borykające się z nadwrażliwością zębów lub problemami gastrycznymi.

Efekt zachęcający do sprawdzenia własnych granic dodatkowo napędza sprzedaż. Spora grupa klientów deklaruje, że kupuje produkt wyłącznie z ciekawości, a nie dla samego smaku. To ekstremalne doznanie sprawia, że cukierki błyskawicznie znikają ze sklepowych półek.

Kwaśne cukierki Red Death atakują z nienacka

Tajemnica tych słodyczy leży w ich specjalnej formule. Na początku smakują dość niewinnie i słodko, jednak po chwili uderza potężna fala kwasowości, która dosłownie wykrzywia twarz. Dla wielu osób to moment kapitulacji – cukierek ląduje w koszu na śmieci lub zostaje przekazany komuś innemu.

TikTok zalewają kolejne wideo, na których widać, jak śmiałkowie poddają się zaledwie po kilkunastu sekundach. Część osób stara się opróżnić całe opakowanie, inni sprawdzają swoją wytrzymałość na pojedynczej sztuce. Niemal wszyscy są jednak zgodni – to najbardziej kwaśna rzecz, jakiej kiedykolwiek próbowali.

Mimo rzeszy fanów, produkt zdecydowanie nie jest dla każdego. Coraz częściej w internetowych dyskusjach przewija się informacja o dolnej granicy wieku (12 lat). To nie jest zwykły cukierek, lecz prawdziwe, ekstremalne wyzwanie smakowe.

Nowy hit z Żabki doskonale wpasował się w oczekiwania społeczności TikToka. Choć mało kto jest w stanie wytrzymać do końca i zjeść chociaż jedną sztukę, niemal każdy chce na własnej skórze przekonać się o mocy tego produktu.