Pięknie i gładkie włosy bez wychodzenia z domu. Sekretne triki na pielęgnację i stylizację

Jak dbać o włosy?

Pielęgnacja naszych włosów jest bardzo ważna. Przede wszystkim po myciu głowy, zawsze nakładaj odżywkę, w ten sposób włosy będą odżywione i pełne blasku. Niestety, z wiekiem nasza skóra produkuje mniej sebum co wpływa również na stan włosów. Stają się ona suche i matowe. Dodatkowo, zmniejsza się również produkcja kolagenu co prowadzi do spowolnienia porostu włosów. Na kondycje włosów wpływa również dieta i pogoda za oknem.

Jak wyglądają zniszczone włosy?

Włosy zniszczone są matowe, często suche i łatwo się łamią. Często kobiety zastanawiają się czemu ich kosmyki nie rosną i przez długie miesiące są tej samej długości. Na zły stan naszych włosów wpływają przede wszystkim czynniki zewnętrzne jak wysokie temperatury, farbowanie czy nawet pogoda na zewnątrz. Dodatkowo na ich kondycje wpływ ma także nasza dieta czy stres.

Jak radzić sobie z rozdwojonymi końcówkami?

Przede wszystkim odpowiednia pielęgnacja to regularnie podcinanie końcówek. Chcesz, by włosy rosły długie to je przycinaj. Jeżeli głównym problemem są właśnie rozdwojone końcówki to zafunduj im zimne prysznice i rozczesuj włosy przez spłukaniem odżywki. Pomoże to zamknąć ich łuski. Zainwestuj także w olejki do pielęgnacji.

Domowe sposoby na zniszczone włosy

Maseczka z jajka, oliwy i cytryny

Nie od dziś wiadomo, że najlepsze kosmetyki do pielęgnacji włosów znajdziemy w kuchni. Weź jedno żółtko, wyciśnij sok z cytryny i dodaj kilka kropel oliwy. Mieszankę nałóż na włosy i trzymaj pod ręcznikiem około 30 minut. Całość zmyj porządnie ciepłą wodą.

Bananowa maseczka

Zmiksuj banana, awokado i dodaj kilka łyżek mleka. Powstałą w ten sposób maskę nałóż na włosy i trzymaj 20 minut. Całość zmyj wodą.

Maska na porost włosów

To niezwykle prosty i skuteczny sposób. Weź łyżkę oleju, dwie łyżki kefiru i zgnieć je z 50g drożdży. Powstałą mieszankę nałóż na włosy na 40 minut.

Kobieta, piękne lśniące włosy

