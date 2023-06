Znana stylistka pokazała modowe porady na lato dla kobiet po 50-tce. W ten sposób będziesz elegancka, nawet gdy żar leje się z nieba. Koniec z otarciami

Jak ubierać się latem? Genialne porady stylistki dla kobiet po 50-tce

Lato to czas kolorów i zwiewnych tkanin. To także czas upałów, podczas których ubrania mają ogromne znaczenie. Wiele kobiet dojrzałych unika odsłania ciała i uważa, że w pewnym wieku nie powinni się za dużo pokazywać. Elegancka moda nie epatuje golizną, ale też nie ogranicza Cię jedynie do mocna zabudowanych kompletów. Kobiety po 50-tce z powodzeniem latem powinny pokazywać nogi, ramiona, a nawet brzuch. W modzie nadal jest retro połączenie spodni lub spódnic z wysokim stanem i krótszych bluzek. Unikaj zbyt dużych dekoltów. Latem nie sprawdzi się również ciężka biżuteria. Będzie nam w niej niewygodnie i może powodować podrażnienia na skórze.

Jakie materiały wybierać latem? Porady stylistki

Znana stylistka Pola Strycharczyk na swoim blogu napisała o tym, jakie materiały będą idealnie na lato. Zdaniem ekspertki w czasie upałów sprawdzą się zarówno materiały naturalne jak i wybrane sztuczne tkaniny. To między innymi: len, bawełna, wiskoza, jedwab oraz lyocell. Ubrania nie muszą być w 100 proc. wykonane z jednej tkaniny, dobrze sprawdzą się również mieszanki. Te materiały pozwalają skórze oddychać i są przyjemne dla ciała. Lyocell to włókno celulozowe o podobnych cechach co wiskoza. Rewelacyjnie wchłania wilgoć oraz reguluje temperaturę ciała. Wiskoza jest przewiewna i lekka. Chroni skórę przed przegrzaniem i nie uczula. Ubrania z lnem przepuszczają powietrze, a po maglowaniu mogą chronić nawet przed promieniowaniem UV.

