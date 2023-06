Genialny patent na pocenie się w upalny dzień. Kosztuje 3 zł, a pachy będą suche przez cały dzień

Domowy antyperspirant zapobiega poceniu się. Pachy suche przez cały dzień

Wiele osób cieszy się z upałów, które nadciągnęły nad Polskę. Jednak wysokie temperatury dla wielu z nas oznaczają nadmierną potliwość ciała. I o ile podczas wypoczynku na plaży może nie być to uciążliwe, tak w sytuacji, gdy musimy iść do pracy lub na spotkanie - już takie jest. Bywa, że mokre plamy na koszulce pod pachami są dla nas krępujące i czujemy się przez nie niekomfortowo. Podczas wysokich temperatur zwykły antyperspirant może nie zdać egzaminu. Jak zatem radzić sobie podczas upałów? Zwolenniczki ekologicznych rozwiązań w pielęgnacji ciała polecają magiczny proszek, dzięki któremu skóra pod pachami będzie sucha nawet w najbardziej upalny dzień. Chodzi o sodę oczyszczoną, a dokładniej jej mieszankę z sokiem z cytryny. Wystarczy wymieszać 1 łyżeczkę sody z sokiem z 1 cytryny. Wacikiem zwilżonym w tej mieszance przetrzyj skórę pod pachami. Po upływie 15 minut przemyj ciało letnią wodą, osusz i nałóż swój antyperspirant. Jest to tani sposób na pocenie się, a zarazem jest skuteczny. Jest on również bez­piecz­ny na­wet dla wraż­li­wej i aler­gicz­nej skó­ry.

Jak radzić sobie z nadmiernym poceniem się w czasie upału?

W czasie upalnych dni warto zadbać nie tylko o odpowiednią higienę ciała, ale też o ubiór. Jeśli chcesz zapobiec nadmiernemu poceniu się w upał, to noś ubrania wykonane z naturalnych tkanin, na przykład z bawełny, lnu lub zwiewnej wiskozy. Pamiętaj także o właściwym nawodnieniu organizmu. Zrezygnuj z napojów zawierających kofeinę oraz alkohol. Pocenie nasili się też w przypadku jedzenia pikantnych, ciężkostrawnych potraw. W miarę możliwości unikaj przesiadywania na słońcu w południe.

