W Pepco za 45 zł skomponujesz wymarzony kostium kąpielowy. Ten model kojarzy się z latami 50-tymi i genialnie pasuje kobietom po 50-tce

Wielkie promocje w Pepco. Kostiumy kąpielowe za przysłowiowe grosze

Najnowsze promocje w Pepco to przede wszystkim letnia oferta dla kobiet. W sklepach Pepco znajdziesz szeroki wybór kostiumów kąpielowych. Każda kobieta wie, że kupno wymarzonego stroju kąpielowego to nie lada zadanie. Niewiele się w nim kryje, a jednak chcemy, by kostium kąpielowy nie podkreślał mankamentów sylwetki i trzymał w ryzach to, co trzeba. Pepco nie wydaje się pierwszy wyborem podczas szukania kostiumu kąpielowe, a jednak warto tam zajrzeć. W najnowszej promocji Pepco znajdziesz szeroki wybór dwuczęściowych kostiumów kąpielowych. To między innymi propozycja w stylu retro. Biustonosz od kostiumu kąpielowego z nadrukiem w kratkę typu bardotka, z usztywnianymi miseczkami i regulacją długości ramiączek kupisz za 25 zł, a pasujące do niego majtki za 20 zł. Majtki od kostiumu kąpielowego z promocji Pepco posiadają wioski stan, dzięki czemu idealnie maskują wystający brzuszek i boczki. To rewelacyjny model dla miłośniczek mody lat 50-tych. Sprawdzi się on również i kobiet dojrzałych, dzięki matkom z wysokim stanem mankamenty figur nie będą podkreślone, a biustonosz typu bardotka trzymać będzie w ryzach nawet większy biust.

i Autor: Materiały prasowe Promocje w Pepco

