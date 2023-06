Twój pies na to zasługuje. Wyjątkowa oferta na Dzień Psa w Lidl Polska

Psy to idealni towarzysze i wierni przyjaciele. Każdego dnia zachęcają do aktywności, poprawiają humor oraz pomagają, a niektóre nawet ratują życie. Każdy Burek, Reksio i Azor zasługuje na miłość i opiekę, a czasem też odrobinę rozpieszczenia. Dlatego, od poniedziałku w sklepach Lidl Polska na klientów czekać będzie specjalna oferta z akcesoriami dla zwierząt – w ten sposób sieć świętuje nadchodzący Dzień Psa. W asortymencie znajdą się m.in. akcesoria do treningu Agility w dobrej cenie 59,90 zł (m.in. tunel i obręcz), zabawki (np. piszczące w 3 wzorach do wyboru za 11,99 zł/ 1 szt. lub pływające w cenie 24,99 zł/ 1 szt.) czy fontanna dla psa z pedałem aktywującym za 59,90 zł/ 1 szt. Osoby lubiące aktywnie spędzać czas będą mogły wyposażyć swojego psa także w praktyczne obroże LED z akumulatorem i przewodem USB do ładowania (29,99 zł/ 1 szt.) lub kamizelkę chłodzącą (29,99 zł/ 1 szt., S-L). W ofercie sklepów Lidl znalazł się też basen z antypoślizgowym spodem (120 x 30 cm) za 149 zł/ 1 szt. oraz wyrzutnia do piłek tenisowych Nerf z trzema piłkami w zestawie za 79,90 zł / 1 zestaw – idealna do szalonej zabawy z naszymi milusińskimi!

Właścicielom aut przyda się również odporna na zarysowania mata ochronna w cenie 34,99 zł, dostępne są również legowiska – z podwyższeniem (129 zł/ 1 sztuka) lub z daszkiem przeciwsłonecznym (99 zł/ 1 sztuka). Artykuły dla zwierząt dostępne będą w sklepach stacjonarnych Lidl Polska i na stronie lidl.pl od poniedziałku 26 czerwca do soboty 1 lipca lub do wyczerpania zapasów.

i Autor: Materiały prasowe Lidl

