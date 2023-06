10 kroków do szczęścia. Mityczny balans w życiu

To najważniejszy kosmetyk latem. Nigdy o nim nie zapominaj. Twoja skóra Ci za to podziękuje

To idealny zestaw do testowania latem, kiedy dni są długie, a my potrzebujemy jeszcze więcej energii, optymizmu i całkowitej pewności, że prezentujemy się perfekcyjnie. Jeśli marzysz o tym, aby ulepszyć swoją codzienną praktykę zestrajania się ze sobą, zerknij na te krótkie podpowiedzi. Może pomogą Ci być szczęśliwszą i bardziej doceniać każdy dzień.

Uważność to jeden z najprostszych sposobów medytacji – można od nie zacząć swoją przygodę z umysłem. Na czym polega uważność? Na skupieniu się na chwili obecnej, tym co się dzieje wokół ciebie, ale także w Tobie, w ciele, emocjach, myślach. Poczuj powietrze wokół siebie, zaobserwuj jaki ma zapach, jak dotyka twojej skóry, jak staje się twoim wdechem i wydechem… To dobry początek.

Trzy rzeczy, z których powinieneś korzystać, kiedy poważnie myślisz o medytowaniu: zaangażowanie, wytrwałość, praktyka. Każdemu bywa trudno zacząć medytować. Umysł nie chce uspokoić się natychmiast, kiedy tego zażądasz. Pomocne jest skupianie się na oddechu albo powtarzanie mantry. Nie od razu zostajesz primabaleriną lub wirtuozem gitary. Jednak konsekwentna, systematyczna praktyka pozwala wyrobić sobie nawyk i uczy nas, jak radzić sobie z krnąbrnymi myślami. Po jakimś czasie będziesz mogła medytować nawet w najbardziej ruchliwych i hałaśliwych miejscach publicznych, takich jak metro, samolot czy park pełen ludzi.

Znajdź właściwą dla siebie pozycję do medytacji. Niektóre praktyki wymagają siedzenia prosto, bez żadnego oparcia dla pleców (w tym szczególnie odcinka lędźwiowego) jednak dla wielu z nas jest to bardzo trudne. Pomocna może być okrągła poduszka do medytacji (zazwyczaj wypełniona jest ziarnami gryki, dzięki czemu anatomicznie dopasowuje się do twoich kształtów) – siedzisz na ziemi jednak twoja pupa jest nieco wyżej, a to automatycznie ustawia całe ciało. Możesz też medytować mając podparte plecy (oparcie krzesła, ściana), ale tak, aby głowa i szyja były swobodne. Kiedy siedzisz wygodnie – siedzisz dłużej.

Upraszczaj! To sprawdza się zarówno w życiu jak i w medytowaniu. Nie musisz mieć oddzielnego pokoju z kryształami i kadzidłami (choć jest to bardzo miłe!). Wystarczy usiąść prosto, rozluźnić mięśnie szyi, ramion i pleców i poczuć ciężar swojego ciała. A potem tylko oddychać – nie pozwalając jednak sobie odpłynąć i zasnąć.

Nie oceniaj. Nie musisz być mistrzynią świata w medytacji. Chodzi o to, aby poczuć lepiej i świadomiej kim jesteś, czego pragniesz i co stoi na przeszkodzie do twojego szczęścia. Delikatnie i miękko. Medytowanie powinno się stać twoim ulubionym stanem – narzędziem do odzyskiwania spokoju.

A TERAZ KILKA PROSTYCH TRIKÓW JAK POPRAWIĆ WYGLĄD – NATYCHMIAST. DODAJ DO NICH KRÓTKĄ MEDYTACJĘ I PRZEKONAJ SIĘ, JAK MOŻE BYĆ PIĘKNIE!

JEŚLI NATURALNE RZĘSY NIE SĄ AŻ TAK DŁUGIE:

WYPRÓBUJ: MAYBELLINE New York The Falsies Surreal Mascara

To innowacyjny tusz do rzęs, który przeniesie je w inny wymiar. Zobacz, jak transformacja zadzieje się na twoich oczach aż do 10x* objętość rzęs. Długotrwały tusz nie pozostawiający grudek, odporny na rozmazywanie, kruszenie się oraz blaknięcie aż do 24H**. Wegańska formuła wzbogacona o odżywcze olejki sprawia, że wydłużenie i objętość rzęs osiągają nowy wymiar komfortu. Szczoteczka w kształcie spirali bez problemu dotrze do najkrótszych rzęs. Przekonaj się jak rzeczywistość i fikcja łączą się w jedno!

JEŚLI CERA JEST MIESZANA ALBO WRAŻLIWA, ALE TY WIESZ, ŻE BEZ KREMU Z FILTREM NIE MA URODY:

WYPRÓBUJ: IWOSTiN Solecrin Ultra Lekki Niewidoczny Fluid Spf 50+

To unikalna formuła fluidu z fotostabilnymi filtrami UVA/UVB, które zapewniają bardzo wysoką i natychmiastową ochronę przeciwsłoneczną, a także z kwasem hialuronowym i witaminą E. Krem ma działanie matujące skórę dzięki zawartości sarkozyny.

JEŚLI JEDYNE CZEGO CI BRAK TO TURBO BLASK:

WYPRÓBUJ: DAX SUN Turbo Glow Rozświetlająca Olejkowa Emulsja Ze Złotymi Drobinkami SPF 30

Zapewnia bezpieczeństwo skórze o jasnej karnacji i wysokiej wrażliwości na promienie słoneczne. Silnie rozświetlająca formuła z efektem mokrej skóry zawiera organiczny olej arganowy, nazywany płynnym złotem. Wraz z D-Pantenolem zapewnia intensywne nawilżenie, dzięki czemu skóra zyskuje zdrowy, promienny blask. Bogaty w peptydy ekstrakt z nasion bawełny pobudza procesy regeneracyjne, odżywia, wygładza i zapobiega odwodnieniu skóry. Ekstrakt z dzikiego indygo i karmel w naturalny sposób podkreślają kolor opaleniznyi wzmacniają blask skóry,a złote drobiny dodatkowo ją rozświetlają.

JEŚLI POTRZEBUJESZ PIELĘGNACJI WIELOZADANIOWEJ I WIELOWYMIAROWEJ:

WYPRÓBUJ: NUXE Suchy Olejek Huile Prodigieuse® 105 zł/50 ml

Nuxe Suchy Olejek Huile Prodigieuse®, czyli innowacyjna i drogocenna formuła kultowego olejku o głęboko odżywczym i wygładzającym działaniu. Dzięki formule w 95. 5% opartej na bazie składników naturalnego pochodzenia, bez dodatku silikonów, mineralnych olejów czy konserwantów, doskonale odżywia, a jednocześnie pozostawia, uwodzicielskie, satynowe wykończenie na skórze. Będzie idealny do twarzy, ciała i włosów.

JEŚLI LATO I OWOCE TO DLA CIEBIE CAŁOŚĆ NIE DO ROZDZIELENIA:

WYPRÓBUJ: BARWA Frutto Fresco Marakuja+Karmel

To regenerujący żel pod prysznic z probiotykami, który zapewnia regenerację zniszczonej skórze. Jednocześnie słodki i zmysłowy zapach marakui i karmelu zadba o dobry nastrój od samego rana. Jego smakowita formuła została skomponowana w 95% ze składników pochodzenia naturalnego.

