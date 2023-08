Kolory, którymi się otaczamy mają ogromne znaczenie. Nie chodzi tylko o modę czy walory estetyczne ale także działanie barw na nasz organizm. Eksperci nie mają wątpliwości, że kolor może pomóc także w nauce. Dlatego urządzając pokój dla dziecka lub wybierając wyprawkę szkolną warto postawić na odpowiednią barwę. Oczywiście odpowiedni piórnik nie sprawi, że nasza pociecha sama z siebie zostanie omnibusem i przeskoczy kilka klas, ale możemy stworzyć lepsze warunki do nauki. Niektóre kolory wpływają na koncentrację, dobre samopoczucie, kreatywność czy pamięć. O ile nie mamy większego wpływu na to w jakim kolorze są klasy w szkołach, to możemy wybrać piórnik czy długopis, którego barwa pomoże naszemu dziecku skupić uwagę na temacie lekcji i zapamiętywaniu tego, co mówi nauczyciel.

Zakupy do szkoły. Najmodniejszy piórnik dla chłopca i dziewczynki ma kolor żółty

Wybierając szkolną wyprawkę warto postawić na kolor żółty. Jeśli naszym dzieciom zamarzył się najmodniejszy piórnik z unicornem czy też zwykła tuba, wybierzmy gadżet właśnie w tej barwie. Choć w przypadku piórnika z jednorożcem trudno będzie obejść się bez różowego, to niech tło dla unicorna stanowi właśnie kolor żółty. Przykuwa uwagę i usprawnia procesy myślowe. W niewielkiej ilości jest uniwersalny i pasuje każdemu bez względu na wiek i płeć. Według ekspertów koloroterapii dodaje energii oraz pobudza kreatywność. Jednak zbyt intensywny odcień oraz duża powierzchnia o żółtej barwie może męczyć wzrok, dlatego niewielki piórnik, długopis czy zeszyt w tym kolorze wystarczy. Inne barwy, które pomagają w nauce to jasne odcienie zieleni, beżu i błękitu. Sprzyjają wyciszeniu i koncentracji dlatego warto na nie postawić urządzając pokój dla dziecka w wieku szkolonym. Przydatny będzie także czerwony długopis. Notatki w tym kolorze łatwiej zapamiętać.

