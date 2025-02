Pokémon - fenomen, który nie przemija

Jak zamontować kostkę do WC? Prawie każdy popełnia ten błąd przez co kostka do WC nie spełnia swojej funkcji. Sprawdź, jak umieszczać odświeżacz do muszli klozetowej

Pokémon Day został ustanowiony przez The Pokémon Company, aby upamiętnić premierę pierwszych gier z serii – "Pokémon Red" i "Pokémon Green" – które zadebiutowały w Japonii 27 lutego 1996 roku. Od 2016 roku, w 20. rocznicę marki, dzień ten jest oficjalnie obchodzony jako święto fanów na całym świecie. Każdego roku organizowane są specjalne wydarzenia (online i stacjonarnie), ogłaszane nowe projekty i inicjatywy związane z marką. Przykładowo, w 2021 roku z okazji 25-lecia marki odbył się wirtualny koncert z udziałem artysty Post Malone, a także ogłoszono premiery nowych gier, takich jak "Pokémon Brilliant Diamond" i "Shining Pearl".

W Polsce społeczność fanów Pokémon również aktywnie uczestniczy w obchodach. Organizowane są spotkania, turnieje oraz wydarzenia specjalne w grach.

Pokémony – dlaczego wciąż fascynują?

Pokémony to nie tylko gry wideo. To także seriale i filmy animowane o losach młodego trenera Asha Ketchuma i jego wiernego Pikachu. Animacja zyskała ogromną popularność na całym świecie i do dziś uchodzi za jedno z najbardziej kultowych anime opartych na grach. Z kolei aplikacja Pokémon GO, wydana w 2016 roku, wprowadziła nowy wymiar zabawy, przenosząc graczy na ulice miast. Organizowane są wydarzenia, podczas których tysiące fanów spotyka się, by razem łapać rzadkie Pokémony, wymieniać się zdobyczami i walczyć o kontrolę nad wirtualnymi gymami. A to wszystko w duchu przyjaźni i pozytywnej rywalizacji.

Siła popularności tego japońskiego uniwersum tkwi w unikalnym połączeniu przygody, strategii i kolekcjonowania.

Gadżety Pokémon – hity na rynku kolekcjonerskim

Pokémony to nie tylko gry, ale też ogromny rynek gadżetów. W kolekcjach fanów znajdują się figurki, pluszaki, karty kolekcjonerskie, odzież i akcesoria, które mogą osiągać na aukcjach zawrotne ceny. Warto zwrócić uwagę na hity ostatnich lat:

Klocki konstrukcyjne MEGA™ Pokémon – idealne dla fanów budowania i twórczej rozrywki. Dzięki niej dzieci rozwijają kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów. Idealne dla dzieci powyżej 8 roku życia.

Scrabble® Pokémon – klasyczna gra słowna w edycji tematycznej, która sprawia frajdę całej rodzinie. Dodatkowe punkty można zdobyć za ułożenie słów ze świata Pokémonów.

Zestawy kolekcjonerskie MEGA™ Pokémon – w pełni zmechanizowany, najbardziej szczegółowy zestaw z figurką Pikachu. Zawiera ponad 1000 elementów, podstawkę i „kamienistą” ścieżkę, która zaczyna się „ruszać” po aktywacji zabawki. Przekręcenie ręcznej korbki wprawia w ruch nogi i stopy figurki do „biegu” oraz machanie ogonem. Zestaw idealny dla konstruktorów powyżej 12 roku życia.

Poké Balle – przydatne do łapania i przechowywania Pokémonów. W zestawie MEGA™ Pokémon można zbudować własną drużynę ognistych ulubieńców takich jak Litwick, Charmander, Scorbunny i Salandit. 4 Poké Balle ułatwiają ustawienie i prezentacje w domowej kolekcji prawdziwego Poké fana!

Pokémony od niemal trzech dekad nieprzerwanie fascynują miliony ludzi. Pokémon Day to idealna okazja, by dołączyć do zabawy – niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania. Czy w tym roku złapiesz je wszystkie?

i Autor: materiały prasowe Pokémon

