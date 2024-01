Polacy nagminnie popełniają ten błąd i przez to tracą ciepło w mieszkaniach. Wystarczy, że zrobisz tą jedną rzecz, a w domu będzie cieplej a rachunki za ogrzewanie będą niższe

Największy błąd podczas sezonu grzewczego. Przez niego tracisz ciepło i pieniądze

Rozgrzane kaloryfery to warunek konieczny, by w mieszkaniu było ciepło. Niestety często nieświadomie popełnieni błędy, które skutkują wyższymi rachunkami za ogrzewanie. Klasyką najczęściej popełnianych błędów jest oczywiście zastawianie grzejnika. W ten sposób jego ciepło nie ma drogi przepływu do pomieszczania i w pokoju jest zimniej. Kolejnym błędem, o istnieniu którego wiele osób nie ma pojęcia jest otwierania okien i wietrzenie. Rozgrzane grzejniki nie pozostają bez wpływu na powietrze w domu. Często staje się ona suche i prowadzi do wiele problemów zdrowotnych, takich jak ból gardła praz przesuszenie skóry. Wiele osób, by przeciwdziałać suchemu powietrz regularnie wietrzy pomieszczenia. To bardzo dobry nawyk, jednak jeżeli zapomniany zamknąć okna to możemy narazić się na wyższe rachunki na ogrzewanie. Tak samo jest w przypadku osób, które w jednym pomieszczeniu w domu pozostawiają rozszczelnione okna. Grzejniki praktycznie zawsze umiejscowione są pod oknami. Nowoczesne grzałki regulujące wysokość temperatury dostosowują się do tej panującej wokoło. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu spada to termostat będzie grzał mocniej, by wyrównać poziom temperatur. Zostawiając zatem otwarte okno sprawiamy, że kaloryfer nagrzewa się bardziej i zużywa więcej energii. Po skończonym wietrzeniu zawsze zamknij okno, a tam gdzie regularnie masz rozszczelnione okna pamiętaj, by całkowicie wyłączyć grzejnik.

