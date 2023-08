QUIZ. Jak dobrze pamiętasz piosenki z dawnych lat? Potrafisz nucić zapomniane hity, a może polegniesz już na pierwszym pytaniu. Komplet punktów tylko dla wybranych

Podgrzej i szybko wlej do muszli. Żółte zacieki i kamień znikną bez szorowania. Tani sposób na czyszczenie toalety

Stare piosenki mają w sobie pewien klimat i nostalgię, do której chętnie wracamy. Przeboje minionej epoki królują na wielu imprezach oraz podczas weselnych zabaw. Mają one w sobie duszę i wielu osobom kojarzą się z beztroskimi latami młodości. Przygotowaliśmy dla Ciebie krótki quiz online, który pomoże Ci przetestować swoją pamięć. Odpowiedz na te pytania i sprawdź, jak dobrze pamiętasz piosenki, które kiedyś królowały na listach przebojów. To popularne hity, których wstyd nie znać. Wielki quiz, jak dobrze znasz stare piosenki. Komplet punktów zdobędą jedynie prawdziwi mistrzowie hitów minionej epoki.

QUIZ. Jak dobrze pamiętasz piosenki z dawnych lat? Pytanie 1 z 9 Dokończ piosenkę: Hej, hej, hej sokoły. Omijajcie góry, lasy, doły...: Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku. Mój stepowy skowroneczku Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku. Mój stepowy aniołeczku Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku. Mój stepowy ptaszeczku Dalej