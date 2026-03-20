Rozwiąż zagadkę matematyczną: 920−180:9(5−3)!+12=? Sprawdź kondycję swojego mózgu

Trening umysłu jest równie ważny co ćwiczenia fizyczne, o czym niestety często zapominamy.

Regularne wyzwania intelektualne pomagają utrzymać mózg w doskonałej kondycji.

Rozwiązywanie zagadek matematycznych to doskonała metoda na poprawę pamięci i koncentracji.

Nasz mózg wymaga systematycznej stymulacji, dokładnie tak samo jak mięśnie poddawane treningom. Kiedy brakuje mu wyzwań, jego zdolności poznawcze mogą powoli zanikać. Świadoma praca nad umysłem pozwala na utrzymanie, a nawet rozwijanie koncentracji, pamięci, kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów. Regularny wysiłek intelektualny sprzyja logicznemu myśleniu i buduje rezerwę poznawczą, która może opóźnić starzenie się mózgu i zredukować ryzyko kłopotów z pamięcią w późniejszych latach. Naukowcy przypominają, że dbanie o kondycję umysłową przynosi korzyści niezależnie od wieku.

Zagadka matematyczna z działaniem 920−180:9(5−3)!+12=?

Aby ćwiczyć umysł, wcale nie musimy sięgać po skomplikowane zadania czy spędzać wielu godzin na nauce. Wystarczy regularnie włączać do swojego harmonogramu proste aktywności, na przykład rozwiązywanie łamigłówek matematycznych, które stanowią znakomity trening dla mózgu.

Czy znasz już odpowiedź na pytanie, ile wynosi 920−180:9(5−3)!+12=? Jeśli nie, poniżej prezentujemy szczegółowe wyjaśnienie.

Oto jak obliczyć wynik działania 920−180:9(5−3)!+12=? krok po kroku:

Krok 1: Najpierw musimy uporać się z działaniem w nawiasie:

5−3=2

Krok 2: Następnie przechodzimy do obliczenia silni (!):

2!=2⋅1=2

Krok 3: W dalszej kolejności wykonujemy mnożenie i dzielenie (zgodnie z zasadą od lewej do prawej):

920−180:9⋅2+12

Rozpoczynamy od dzielenia:

180:9=20

Potem mnożymy:

20⋅2=40

Krok 4: Na koniec zostaje nam dodawanie i odejmowanie (również od lewej do prawej):

920−40+12

Zaczynamy od odejmowania:

920−40=880

I dodajemy:

880+12=892

Poprawna odpowiedź to: 920−180:9(5−3)!+12=892

Jeśli udało ci się poprawnie rozwiązać to równanie, przyjmij nasze gratulacje!