Sekretny składnik marynowanych kurek. Dzięki niemu zadziwisz gości, że będą błagali Cię o przepis. Takich marynowanych kurek jeszcze nie jadłaś

Rewelacyjny patent na marynowane kurki. Z tym składnikiem będą smakować obłędnie

Kurki to jedne z najpopularniszych grzybów, jakie można spotkać w Polsce. W kuchni najczęściej wykorzystywane są do jajecznicy lub jako składnik kremowych sosów. Kurki można również tradycyjnie marynować. Publikacje naukowe wskazują, że kurki są bardzo zdrowe i warto je jeść. Zawierają one potrzebne składniki mineralne i prowitaminę D, a przez toksykologów określane są jako jedne z bezpieczniejszych grzybów. Przygotowaliśmy dla Ciebie rewelacyjny patent na marynowane kurki. To nietypowy przepis, który sprawi, że będą one smakowały jak nigdy przedtem. Sprawdź sekretyny składnik marnowania kurek.

Dodaj ten składnik do marynowanych kurek, a smak Cię zaskoczy

Jednym z najpyszniejszych przepisów na marynowane kurki jest ten z winem. W tym przypadku najlepiej sprawdzi się czerwone, wytrawne wino. Kurki wrzuć do wrzątku na około 3 minuty, następnie odcedź i przelej zimną wodą. W kolejnym kroku gotuj osolone grzyby przez około 20 minut. Ponownie odcedź i przełóż do słoików. Teraz przygotuj zalewę, wodę z przyprawami i cukrem gotuj pod przykryciem, a następnie wlej wino i ocet. Zdejmij zalewę z ognia i wlej do słoików. Na koniec wstaw słoiki do piekarnika i pasteryzuj przez kilkanaście minut.

