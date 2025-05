Smak sezonu – prosto na Twój talerz

Nauczycielka przyrody mówiła, by mieszać to w konewce i podlewać rododendrony. Dzięki tej odżywce Twój rododendron pokryje się kwiatami niczym paszport podróżnika stemplami. Odżywka do rododendronów

Trend sezonowości łączy się z rosnącą świadomością konsumencką. Coraz częściej chcemy wiedzieć, skąd pochodzi nasze jedzenie.

Świetnym przykładem są nasze szparagi, które przyjeżdżają prosto od pana Czarka z Lubelszczyzny. Oferujemy szeroki wybór sezonowych produktów, więc niezależnie od pory roku każdy znajdzie u nas coś dla siebie.

Maj to czas przede wszystkim na sezonowe owoce i warzywa. Oczywiście szparagi, my w tym miesiącu zjadamy cały pęczek średnio co dwa dni - idealne do sadzonych jajek z parmezanem, risotto, zupy krem czy po prostu jedzone solo, z patelni na maśle. Na talerzach lądują u nas równie często groszek cukrowy, rzodkiewki, botwinka, rabarbar i truskawki, i oczywiście młoda kapusta. Przez całą wiosnę i lato staramy się jeść lokalnie i prosto, maksymalnie korzystając z sezonu - mówią dziewczyny z klubu kolacyjnego AMAM.

Młoda kapusta na nowo

Jednym z prawdziwych skarbów polskiej wiosny jest młoda kapusta: delikatna, chrupiąca i pełna smaku. Choć pozornie prosta, z łatwością może stać się główną bohaterką sezonowego obiadu. Jak wydobyć z niej maksimum smaku? Dziewczyny z klubu kolacyjnego AMAM – Maja Padzik i Anita Rudnicka – przygotowały przepis na pieczoną młodą kapustę z sosem soubise i zielonym jabłkiem. Do dania dobrały również orzeźwiający, bezalkoholowy drink, który idealnie dopełnia całość.

Co najważniejsze, wszystkie składniki potrzebne do przygotowania tych przepisów, od świeżych warzyw po dodatki i napoje, są dostępne. Dzięki temu gotowanie staje się nie tylko wygodne, ale i inspirujące, a domowa kuchnia zmienia się w prawdziwy ogród sezonowych smaków.

Składniki (4-6 porcji):

Pieczona kapusta:

1 główka młodej kapusty

1 łyżka jasnej lub czerwonej pasty miso

2 łyżki miodu

2 łyżki sosu sojowego

70g masła

Sos soubise:

150 ml śmietanki 30%

2 łyżki masła

4 większe lub 6 mniejszych szalotek

Szczypta gałki muszkatołowej

Sól

Dodatki:

garść orzechów pinii

łyżka miodu

płatki chili

sól

kwaśne jabłko

mięta

Sposób przygotowania:

Kapustę przekrój na połówki i każdą połowę na 2 lub 3 ćwiartki (w zależności od wielkości kapusty). Dokładnie umyj każdą ćwiartkę, a następnie osusz ręcznikiem papierowym.

Masło rozpuść w rondelku, wymieszaj miso z miodem i dodaj do masła. Podgrzewaj, aż całość się zagotuje. Dodaj sos sojowy, wymieszaj i wystudź.

Dokładnie wmasuj marynatę w każdą z ćwiartek kapusty i odstaw na minimum godzinę do zamarynowania. W międzyczasie rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Kapustę piecz przez około 40 minut.

Szalotki pokrój na piórka. Masło rozpuść w garnku i dodaj szalotki. Smaż je na najmniejszym ogniu do momentu, aż wyparuje z nich większość wody (zajmie to około 20 minut). Dolej śmietankę i gotuj całość przez mniej więcej 5 minut. Dopraw solą i gałką muszkatołową (pro tip: zacznij od najmniejszej szczypty, bo gałka muszkatołowa jest intensywna. Potem możesz dorzucić trochę więcej).

Przełóż gorącą śmietankę z szalotkami do naczynia blendera i zblenduj.

Jeśli chcesz żeby sos był gładki, przelej go przez sitko z drobnymi oczkami. Gotowy sos możesz doprawić solą, gałką muszkatołową i białym pieprzem.

Orzechy upraż na patelni, zdejmij patelnię z ognia i dodaj miód, chili i sól. Szybko wymieszaj i zdejmij orzeszki z patelni.

Gotowe ćwiartki kapusty układaj na sosie soubise i posypuj karmelizowanymi orzeszkami pinii. Na górę dorzuć po kilka plasterków jabłka i odrobinę mięty. Gotowe!

Smacznie i bez ograniczeń

Coraz więcej osób sięga dziś po koktajle NoLo, które niczym nie ustępują tym klasycznym, a dają więcej możliwości można je pić o każdej porze dnia, serwować gościom niezależnie od okazji i przede wszystkim bawić się smakami bez ograniczeń. Dzięki szerokiej dostępności bezalkoholowych wersji klasycznych trunków oraz dodatków, tworzenie domowych mocktaili jeszcze nigdy nie było tak proste. Tutaj również przepisem na Earl Grey Gimlet dzielą się dziewczyny z klubu kolacyjnego AMAM.

Składniki (1 porcja):

100 ml ginu bezalkoholowego

40 ml soku z limonki

40 ml syropu Earl Grey

Lód

kwaśny żelek cytrynowy (garnisz)

Syrop Earl Grey (ok. 500 ml):

500 g wody

500 g cukru

3 łyżki liściastej herbaty Earl Grey

Sposób przygotowania:

Wodę zagotuj w rondelku. Dodaj do wrzątku 3 łyżki liściastej herbaty Earl Grey i zaparz przez 6 minut. Odcedź liście i do gorącego naparu wsyp cukier. Mieszaj do rozpuszczenia a następnie odstaw do całkowitego wystudzenia.

Do shakera wypełnionego lodem wlej gin, syrop i sok z limonki. Wstrząsaj przez kilkanaście sekund. Przelej do schłodzonego kieliszka do martini. Na rancie kieliszka ułóż żelek cytrynowy na szpikulcu koktajlowym. Gotowe!

i Autor: Filip Preis Delio