Spraw dziewczynce nowoczesny, rozwijający prezent pod choinkę

Na pewno niejedna kobieta przyzna, że w dzieciństwie podkradała zabawki swojego brata, żeby się nimi bawić, bo garaż i zabawkowy posterunek policji wydawały jej się atrakcyjniejsze niż plastikowa kuchenka. Niestety w prezencie dostawała lalki, których nie chciała i sukienki, które niechętnie nosiła. Na szczęście czasy się zmieniły – na lepsze dla dziewczynek, na gorsze dla ich rodziców, którzy robią co mogą, by kupić im odpowiedni prezent gwiazdkowy. Jeśli jesteś jednym z tych rodziców albo dziadków, pomocne może się dla ciebie okazać przeprowadzenie małego „śledztwa”. Oprócz tego poznaj kilka naszych propozycji. Podpowiemy ci, za czym warto się rozejrzeć, zanim wyruszysz do sklepu lub przytłoczy cię liczba ofert w internecie.

DLA MIŁOŚNICZKI PRZYRODY

Kim twoja córka zostanie, jak dorośnie? Weterynarką, hodowczynią koni, rolniczką, a może trenerką psów? Tego nie jesteś w stanie przewidzieć, bez wątpienia jednak zwierzęta stały się nieodłączną częścią życia człowieka, także rodzinnego. Dlatego warto oswajać z nimi dzieci od najmłodszych lat. Jeżeli z jakiegoś powodu nie możesz mieć zwierzątka domowego, z którym twoja córka mogłaby się wychowywać, istnieją inne sposoby, takie jak odwiedzanie znajomych, którzy mają psy lub koty albo wizyty w ZOO. Jako prezent świąteczny świetnie sprawdzą się natomiast figurki, które bardzo wiernie oddają rzeczywisty wygląd zwierząt wielu gatunków i ras. Do wyboru masz zwierzęta domowe, dzikie i gospodarskie.

Innym, doskonałym pomysłem na prezent dla dziewczynki zainteresowanej przyrodą są pięknie ilustrowane książeczki edukacyjne. Szeroki wybór dostępnych wydawnictw pozwoli ci wybrać taką, która swoim stylem, kolorystyką i tematyką najbardziej przypasuje twojej pociesze. Niektóre książeczki są wyposażone w dodatkowe atrakcje, na przykład magiczne soczewki, naklejki i guziki.

Także w bogatej ofercie klocków znajdziemy zestawy, które oprócz zdolności manualnych i kreatywności rozwiną wiedzę dziewczynki w temacie przyrody i zwierząt. Wielbicielce koni na pewno spodoba się jesienna stajnia. Dowie się, jak zaprzęgać konie do bryczki, pielęgnować je, sprzątać boksy, skakać przez przeszkody. Alternatywnym prezentem będzie zestaw z jesiennym wiejskim domem z elementami umożliwiającymi zabawę w zbieranie opadłych jabłek albo obserwowanie ptaków za pomocą lornetki.

FANSTASTYCZNY PREZENT

Co tu kryć. Nawet my, dorośli, uwielbiamy baśnie, gry i książki fantasy. Co dopiero dzieci, których nieograniczonej wyobraźni nie jest łatwo sprostać. Skończyły się jednak czasy zamkniętych w wieży księżniczek czekających na ratunek od księcia na białym koniu. Dzisiaj księżniczki ratują się same, przeżywając przy tym niezliczone przygody i stając się idolkami wielu dziewczynek. Z pewnością w którymś momencie usłyszysz z ust swojego dziecka, że „jest Elsą”, Vaianą albo Ashą. Pod choinką połóż przedstawiającą jedną z nich lalkę, puzzle albo zestaw klocków z figurkami postaci i imponującą bajkową scenerią – zamkiem czy zaczarowanym domkiem na drzewie. Nie bój się też kupować dziewczynce latających pojazdów do złożenia dostosowanych do jej wieku, chociaż na pierwszy rzut oka mogą wydawać ci się zbyt skomplikowane lub straszne. Będą świetnym treningiem koncentracji twojej córki, wnuczki lub siostrzenicy, a przy okazji… twojej, gdy wspólnie spędzicie popołudnie przy klockach.

DZIECKO-DOROSŁY

My chcemy wrócić do dzieciństwa, podczas gdy dzieci uwielbiają bawić się w dorosłych. Dzięki temu oswajają sobie świat i zawody, z którymi się stykają: lekarza, nauczyciela, dentysty, fryzjera. Podczas zabawy tworzą się też plany dziecka na przyszłość. Może twoja córka marzy o byciu kosmonautką, strażaczką albo policjantką? Pod choinkę kup jej coś, co pozwoli jej wczuwać się w upragnioną rolę. To może być przebranie, książeczka, kolorowanka, zabawka typu warsztat małego majsterkowicza, minipoczta albo znów niezawodne wieloelementowe klocki. W tym przypadku do wyboru mamy całą gamę zawodów, a nawet instytucji, takich jak szkoła, bank i dom kultury! Kto wie, czy za kilkanaście lat prawdziwy odpowiednik jednego z tych budynków nie stanie się jej miejscem pracy.