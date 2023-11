Sprzątaczka zdradziła swój tajemny składnik, który dodaje do prania ręczników. Dzięki niemu ręczniki stają się mięciutkie i puszyste niczym chmurka. Patent na pranie ręczników

Ostrzega przed popularnym płynem stosowanym podczas prania. Polacy nagminnie wlewają go do pralki. Dlaczego powinno się go unikać?

Jak prać ręczniki, by zawsze były miękkie i puszyste?

Ręczniki warto regularnie prać. Na co dzień mają one kontakt z wilgocią oraz bakteriami oraz drobnoustrojami z naszej skóry. Jednak zbyt często i nieprawidłowe pranie ręczników skutkuje ich zniszczeniem. Jak tego uniknąć? Przede wszystkim przestrzegaj kilku zasad dotyczących samego prania. Nie przeładowuj bębna pralki. Materiał musi mieć odpowiednią przestrzeń, by woda i detergenty mogły swobodnie przepływać. Nie pierz ręczników w zbyt wysokich temperaturach. Detergenty dostępne na rynku pozwalają na skuteczne pranie ręczników w temperaturze 40-60 stopni. Jeżeli zależy Ci by ręczniki przez długi czas pozostawały miękkie i puszyste to do prania dodawaj sodę oczyszczoną. To znany trik, po który często sięgają profesjonalne sprzątaczki. Soda oczyszczona rewelacyjnie chłonie brzydkie zapachy i dba o materiał. Ręczniki prane z sodą oczyszczoną przez długi czas nie będą się mechaciły oraz niszczyły. Do szklanki wody dodaj 5 łyżek sody oczyszczonej i wymieszaj. Tak przygotowaną mieszankę dodaj bezpośrednio do bębna pralki. Możesz ją stosować za każdym razem, gdy pierzesz ręczniki.

Zobacz także: Posyp tym dywan, a będzie jak nowy. Prosty trik na pranie dywanów na sucho. Wypierze się praktycznie sam

Sposób na pożółkłe i poszarzałe ręczniki

Ręczniki (zwłaszcza białe lub w jasnych kolorach) potrafią nieestetycznie żółknąć. Klasyczne wybielacze w przypadku ręczników mogą okazać się zbyt intensywne i zniszczyć mogą materiał. Jeżeli chcesz wybielić ręczniki domowymi sposobami, to będziesz potrzebować"

3 litry gorącej wody,

sól,

1 łyżkę sody oczyszczonej,

2 łyżki oleju słonecznikowego,

proszek do prania,

Całość wymieszaj i do tak przygotowanego roztworu włóż ręcznik. Garnek z mieszanką i ręcznikiem ustaw na małym ogniu i gotuj przez 5 minut. Zdejmij naczynie i pozostaw od ostygnięcia. Wyjmij i porządnie wyciśnij ręczniki i upierz go tradycyjnie w pralce.

Sonda Jak często pierzesz ręczniki? Co trzy użycia Raz w tygodniu Raz na dwa tygodnie Raz w miesiącu lub rzadziej