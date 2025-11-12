Starbucks wprowadza świąteczny nastrój z nową ofertą!

W szaleństwie przedświątecznych zakupów i spraw do załatwienia Starbucks, jak co roku, zadbał o to, aby móc odpocząć od zgiełku i zrelaksować się wspólnie w ciepłej atmosferze świątecznej oferty. A sezonowe portfolio marki w tym roku jest naprawdę wyjątkowe.

Matcha w świątecznym wydaniu

Dla tych, którzy poszukują nowości wśród świątecznych smaków, Starbucks wprowadził w tym roku wyjątkową niespodziankę - matchę w świątecznym wydaniu. Linię otwiera Gingerbread Matcha Latte z syropem o smaku piernikowym, bitą śmietaną i szczyptą cynamonu. W ofercie jest też jej wersja dla fanów napojów na zimno – Gingerbread Cream Iced Matcha Latte z nutą wanilii, przykryta piernikową, kremową pianką Cold Foam i delikatnie oprószona cynamonem. Kolejną propozycją w linii jest rozgrzewająca Toffee Nut Matcha Latte – syrop toffee nut, z bitą śmietaną oraz chrupiącą posypką o tym samym aromacie. Tu również znajdziemy wersję na zimno – Toffee Nut Cream Iced Matcha Latte – z akcentem wanilii, zwieńczona aksamitną pianką Cold Foam o smaku toffee nut i dekoracyjną posypką.

Święta to wyjątkowy czas pełen magii, gdy chcemy sprawić radość bliskim nie tylko prezentami, lecz także drobnymi, ciepłymi gestami. W Starbucks zależało nam, by przywrócić dobrze znanych świątecznych ulubieńców naszych Gości, na których co roku czekają, ale jednocześnie zaskoczyć ich czymś nieoczywistym. Wiemy, że matcha ma wiele odsłon, dlatego nadaliśmy jej świąteczny charakter, łącząc aksamitny smak z zimowymi nutami. To nowości, które wprowadzą każdego w świąteczny nastrój. Nową matchę możemy jednak połączyć też z każdą dostępną w naszych kawiarniach smakową pianką Cold Foam, bo niektórzy mają ochotę również na wersję nieświąteczną. W końcu nasza personalizacja to nieograniczone możliwości miksowania smaków – mówi Paula Chudzińska, Brand Manager Starbucks Polska.

Atmosfera Świąt w twoim kubku

Do świątecznej oferty dołącza również kolejna nowość o głębokim, otulającym smaku – Mocha Mousse Latte o smaku czekoladowych pralinek z kremowym musem. Ten wyjątkowy napój dostępny jest także w wersji z mlekiem roślinnym.

Oprócz zielonych nowości i czekoladowego raju dla podniebienna, w Starbucks znajdzie się też coś dla fanów tradycyjnych napojów świątecznych, bo oto wracają dobrze znane klasyki Świąt: Toffee Nut Latte o smaku toffi z nutą prażonych orzechów oraz Gingerbread Latte z syropem o korzennym smaku pierniczków. Te dwie pozycje idealnie sprawdzą się podczas długich, chłodnych wieczorów spędzanych razem z bliskimi. A dla tych, którzy nie wyobrażają sobie napoju bez kostek lodu nawet zimą, czekają mrożone wersje: Iced Toffee Nut Latte, Iced Gingerbread Latte oraz Toffee Nut Frappuccino® blended beverage i Gingerbread Frappuccino® blended beverage.

Dla każdego coś świątecznego

Starbucks to przede wszystkim pasja do kawy, ale każdy z Gości znajdzie tu coś dla siebie, nie tylko fani małej czarnej. Jedną ze świątecznych propozycji jest zeszłoroczny bezkofeinowy ulubieniec – Fudge Brownie Hot Chocolate: gęsty, mocno czekoladowy napój o smaku brownie, zwieńczony czekoladową bitą śmietaną i delikatną posypką. A także Winter Apple Spiced Infusion – aromatyczny napar o smaku korzennych przypraw i rozgrzewających nut jabłka.

Do tak pysznych napojów nie sposób nie zamówić też wyjątkowych przekąsek dostępnych w kawiarniach marki w tym sezonie. Na Gości czekają nowości, dzięki którym już od pierwszego kęsa można poczuć magię świąt. Ciasto Czekoladowe wypełnione i udekorowane czekoladowym kremem ganache oraz Ciasto Miodowe przekładane kremowym nadzieniem śmietankowym, to doskonały wybór dla fanów wypieków oraz świetny dodatek do Toffee Nut Latte czy Gingerbread Latte! Jednak gwiazdami w tym sezonie są: ciastko Red Velvet Cookie z kawałkami białej czekolady oraz Bułeczka cynamonowa "Red Velvet" z polewą z serka śmietankowego i kawałkami liofilizowanych truskawek. Oba idealnie wpasowują się w świąteczny klimat, nie tylko dzięki unikalnemu smakowi, ale też kolorowi. W świątecznej ofercie pojawi się również uroczy Cake Pop Miś, czyli waniliowe biszkoptowe ciastko, zmieszane z kremem o smaku waniliowym i z pokruszonymi biszkoptami, pokryte białą polewą. Warto wybrać któreś z nich i stworzyć swój idealny świąteczny duet!

Zabierz smak Świąt Starbucks do swojego domu

Ale Świąteczny klimat Starbucks można również zabrać ze sobą do domu, z wyjątkowymi mieszankami kaw czy ofertą kubków i gadżetów. W tym roku na Gości czekają do wyboru dwie opcje sezonowych ziaren: Starbucks ® Christmas Blend oraz Starbucks® Christmas Blonde Roast. Każda z nich wprowadzi wyjątkowy, sezonowy nastrój w każdym domu. A jeśli szukasz upominku dla prawdziwego smakosza świątecznych aromatów, postaw na syropy: Starbucks® Gingerbread Flavour Syrup i Starbucks® Toffee Nut Flavour Syrup.

Idealny napój zasługuje również na idealny kubek, jest to więc świetna okazja do zaopatrzenia się w produkty z limitowanej kolekcji gadżetów! Od kubków termicznych i wielorazowego użytku po ceramiczne kubki, a wszystko to w świątecznych wzorach i kolorach. To idealny pomysł na prezent dla bliskiej osoby lub sezonowy akcent dla codziennych chwil razem. Wszystkie kubki z najnowszej kolekcji tradycyjnie będzie można wziąć ze sobą przy następnej wizycie w Starbucks. A dzięki akcji „Z własnym kubkiem” nie tylko otrzymujemy zniżkę 2 zł, ale także nie musimy dopłacać za jednorazowe opakowania.

i Autor: Starbucks/ Materiały prasowe