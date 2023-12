Świąteczny przewodnik po sprzątaniu bez wysiłku

Jak zrobić śledzie w occie? Wyborny przepis od kucharza ambasadora Szwecji. To może najpyszniejszy śledzik na wigilijnym stole

Dodaję kilka kropel do konewki i podlewam tym moje kaktusy. Nawet zimą prezentują się wtedy okazale. Sposób na pielęgnację kaktusów

Są miliony powodów, by otworzyć oczy! Wystartowała najnowsza kampania „Teraz mnie widzisz?” Fundacji Avalon

Wlewam 5 łyżek do wody, mieszam i myję tym płytki w kuchni i łazience. Po takim czyszczeniu są jak nowe. Sposób na czyszczenie płytek z brudu, osadu oraz pleśni

Foxy Tornado to 3-warstwowy ręcznik papierowy, który gwarantuje wytrzymałość oraz niezwykłą chłonność. Jedna rolka Foxy Tornado waży aż 1 kilogram i odpowiada 7 rolkom zwykłego ręcznika kuchennego. Jest przy tym łatwa w obsłudze i niezwykle uniwersalna: może być używana w różnych pomieszczeniach w domu i podczas różnych codziennych czynności. Foxy Tornado jest odpowiedni także do kontaktu z żywnością, co gwarantują rygorystyczne testy przeprowadzane w wykwalifikowanych laboratoriach

Zobacz także: Wsypuję kilka garści i gotuję wodę. Srebrne sztućce stają się jak nowe. Ciemny nalot i patyna znikają. Sposób na czyszczenie srebrnych sztućców

Uniwersalne czyszczenie

Użyj ręcznika papierowego Foxy Tornado do przecierania kurzu z półek, stołów i szafek. Dzięki jego lekko teksturowanej powierzchni zatrzymuje kurz skuteczniej niż gładka ściereczka, a dom staje się czysty i gotowy na przyjście gości.

Szybkie polerowanie

Wypoleruj szklane naczynia do świątecznych toastów za pomocą ręczników papierowych. Zagwarantują połysk bez smug i pozostawią kieliszki krystalicznie czyste i gotowe na świętowanie.

Delikatne usuwanie plam z wina

Jeśli świąteczny toast skończy się rozlanym czerwonym winem, działaj szybko. Wytrzyj plamę ręcznikiem papierowym, a następnie posyp ją solą kuchenną, która wchłonie resztę płynu. Na koniec odkurz lub zmieć resztę soli - po czerwonej plamie nie będzie śladu.

Ekspresowe czyszczenie butów bez zarysowań

Przed wyjściem na świąteczną kolację, nadaj swoim butom szybki połysk, pocierając je ręcznikiem papierowym. Tekstura ręcznika usunie brud i sprawi, że buty będą gotowe na świąteczne przyjęcie w mgnieniu oka.

Ekrany bez odcisków palców

Jeśli w okresie świątecznym przez nasz dom przewinie się spora ilość osób, to bez wątpienia zwiększy się też ilość odcisków palców na ekranach. Należy je czyścić bardzo delikatnie za pomocą suchego ręcznika papierowego Foxy Tornado. Pomoże to usunąć smugi i odciski palców bez ryzyka zarysowania delikatnych powierzchni.

Łazienki gotowe na przyjęcie gości

Ręczniki papierowe Foxy Tornado okażą się bardzo przydatne także w łazience. Pozostaw je obok umywalki, by Twoi goście mogli korzystać z nich podczas świątecznych uroczystości. Takie rozwiązanie będzie nie tylko estetyczne, ale także praktyczne, bo zminimalizuje ilość prania po uroczystości.

Kreatywne wykorzystanie ręcznika papierowego Foxy Tornado uczyni sezon świąteczny nieco łatwiejszym w zarządzaniu. Wiwat święta bez wysiłku i radosne świętowanie bez bałaganu!

i Autor: Materiały prasowe Foxy