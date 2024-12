Święta z Lay’s - niespodzianki w paczkomatach, regionalizowane spoty i nowe, limitowane smaki

Wlewam do miski i stawiam na stole w salonie. W całym pomieszczeniu roznosi się aromatyczny zapach pierniczków. Pachnie Świętami jak u babci. Naturalny zapach do domu

Kampania ma na celu zachęcenie ludzi do wspólnego spędzania czasu w gronie najbliższych. W jej ramach 6 grudnia 20 tys. osób, otwierając swoje skrytki z zamówieniami z InPost, znajdzie w nich paczki Lay’s oraz informację o możliwości otrzymania na platformie PepsiCo JOY zniżki 10zł na przejazdy z Bolt. Mikołajkowe niespodzianki umieszczone zostały w pudełkach o charakterystycznych dla brandu kolorach i mogą zostać ponownie wykorzystane jako opakowanie na świąteczne prezenty, w ramach idei zero waste.

Od listopada w telewizji oraz w mediach cyfrowych można również oglądać świąteczny spot kampanii, który zachęca do świętowania w najlepszym towarzystwie i promuje nowe, limitowane smaki Uczta Serowa i Świąteczna Pieczeń z Indyka. Do akcji zaangażowani zostali influencerzy Lay’s: Patricia Kazadi, Ola Kot, Natalia Sisik oraz Jefre I Am. Ich zadaniem będzie promowanie kampanii w mediach społecznościowych oraz zachęcanie swoich obserwatorów do dzielenia się świątecznymi chwilami z bliskimi. Będą oni także odpowiedzialni za komunikację kolejnych aktywacji, m.in. platformy JOY PepsiCo, na której w dniach 6-23 grudnia będą dostępne kody zniżkowe na przejazdy z Bolt.

Marka Lay’s od lat angażuje się w aktywności, mające na celu promocję wspólnego spędzania czasu takie jak „Filmy smakują lepiej z Lay’s” czy kampanie dedykowane piłkarskim emocjom.

- Niezmiennie cieszy nas, że Polacy wybierają nasze produkty jako przekąskę podczas wspólnego spędzania czasu z bliskimi. Zbliżające się święta to jednak wyjątkowy okres, więc poprzez naszą kampanię chcemy podkreślić, że najcenniejszym prezentem, jakim możemy się wzajemnie obdarować jest po prostu czas – mówi Patrycja Juga, junior brand managerka Lay’s. - Cieszymy się, że możemy być częścią tych wyjątkowych chwil i zachęcamy wszystkich do wspólnego świętowania z Lay’s – podkreśla.

Aby jeszcze bardziej zbliżyć się do konsumentów marka zaprosiła do współpracy pracowników firmy, którzy na co dzień posługują się gwarą bądź lokalnymi dialektami. Dzięki ich zaangażowaniu powstało pięć regionalizowanych spotów, które od początku grudnia emitowane są w województwach Śląskim, Podlaskim, Małopolskim, Pomorskim i Wielkopolskim.

- Chcieliśmy, aby nasza kampania była bliska sercom wszystkich Polaków, dlatego wprowadziliśmy regionalizowane spoty, które oddają wyjątkowy charakter i tradycje różnych zakątków naszego kraju. Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników mogliśmy zainspirować się ich lokalnymi zwyczajami i stworzyć wyjątkowe reklamy, celebrujące świąteczny czas w charakterystycznym dla każdego regionu stylu – dodaje Patrycja Juga.

Świąteczna kampania Lay’s to zaproszenie do wspólnego świętowania w gronie najbliższych, z regionalnymi akcentami i wyjątkowymi smakami. To także przypomnienie, że najważniejsze w święta jest bycie razem. Kampania potrwa do końca grudnia.