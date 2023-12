Polacy notorycznie trzymają to w swoich piwnicach, a jest to potencjalnie niebezpieczne. Tych rzeczy lepiej nie wynoś do piwnicy?

Sen to niezwykle ważna część naszego życia, dlatego powinniśmy dbać o jego komfort. O ile w pojedynkę wysypiamy się zazwyczaj lepiej, to w przypadku spania z partnerem bywa trudniej. Chyba każda para przechodziła przez etap walki o kołdrę. Nawet jeśli pościel jest niebotycznych rozmiarów, to i tak zdarza się, że podczas snu jedno zabiera okrycie drugiemu. Taka sytuacja sprawia, że w nocy częściej się budzimy, marzniemy lub jest nam za gorąco, w konsekwencji budzimy się niewyspani, źli i często wyładowujemy swoje frustracje na partnerze. Rozwiązaniem może być tzw. skandynawska metoda spania.

Sypia z mężem tylko w ten sposób. Kobieta twierdzi, że to ratuje jej małżeństwo

Amerykanka Shannon Sweeney prowadzi bardzo popularne konto na TikToku. W swoich nagraniach dzieli się m.in. pomysłami na dekoracje mieszkania. Razem z mężem, początkującym scenarzysta filmowym, mieszka w Los Angeles, ale kilka lat temu spędzili urlop w Szwecji. Podczas pobytu w hotelu odkryli, że zamiast jednej ogromnej kołdry, na łóżku są dwie mniejsze. Początkowo małżeństwo przeżyło szok, jednak po pierwszej nocy odkryli, że to jest doskonały sposób na zdrowy sen. - „Ta metoda jest idealna, gdyż sprawia, że każdy z nas uzyskuje komfortową temperaturę do spania, a w nocy nie musimy toczyć walki o kołdrę” – mówi Shannon Sweeney. Tiktokerka dodała, że skandynawski sposób spania przeszczepiła także w swoim domu w Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu nie ma już kłótni i frustracji związanych z niewyspaniem się.

Skandynawska metoda spania coraz bardziej popularna

Skandynawska metoda spania opiera się na zachowaniu odpowiedniej odległości od partnera podczas snu w jednym łóżku, co umożliwiają dwie osobne kołdry. Dzięki temu każdy może nakrywać ciało tak, jak mu się podoba, może dostosować także grubość kołdry do temperatury, którą preferuje. Dzięki takiej metodzie unikamy nocnego zabierania pościeli przez partnera, co znacząco wpływa na komfort snu. Dwie osobne kołdry, stosuje coraz więcej par ceniących sobie zdrowy sen. Takie rozwiązania stosuje też większość hoteli o wysokim standardzie usług.

