Ukryta funkcja pralki, o której wie niewiele osób. Pomaga szybciej suszyć pranie. Ma ją każda pralka! Ubrania suche w mgnieniu oka

Wiele pań domu w chłodniejsze dni, gdy nie ma możliwości rozwieszenia mokrych rzeczy na dworze, zastanawia się, jak szybko wysuszyć pranie w domu. Niestety, kiedy za oknem pada deszcz, w mieszkaniu również podnosi się poziom wilgoci. Zwłaszcza gdy przez kilka godzin stoi w nim suszarka z mokrymi rzeczami. Jak ułatwić suszenie prania? Przede wszystkim warto zastosować trik na przekładanie ubrań na suszarce na druga stronę. W ten sposób zapewnimy ich równomierne schnięcie. Warto także zachować większe odstępy między rozwieszanymi ubraniami. Kolejną niezwykle ważną rzeczą, o której trzeba pamiętać podczas suszenia prania w domu, jest wietrzenie pomieszczenia, gdzie stoi suszarka. Odpowiednia cyrkulacja sprawi, że wilgotność powietrza w tym pokoju nie będzie za wysoka, a ubrania szybciej wyschną i nie będą śmierdzieć stęchlizną.

Ukryta funkcja pralki pomoże szybko suszyć pranie

Jest jeszcze jeden sposób na szybkie suszenie prania. To zadanie ułatwi nam pralka, która posiada jedną ważną funkcję i warto się z nią zapoznać, jeśli nie chcesz rozstawiać suszarki na wiele godzin. Kiedy skończy się cykl prania wyjmuj około połowę załadunku bębna i włóż do niego duży bawełniany ręcznik. Następnie ustaw pralkę na najwyższe możliwe wirowanie. Suchy ręcznik wchłonie sporą część wilgoci z upranych rzeczy. Kiedy wyjmiesz je z bębna wystarczy na chwile rozwiesić je na suszarce, aby się rozprostowały. Nawet jeśli nie będą idealnie suche, to na pewno w dużym stopni skrócisz czas ich schnięcia.

