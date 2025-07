To danie króluje w weekendy, ale zdarzają się też… poimprezowe śniadania

11 lipca przypada Dzień Kebaba. Czy ten popularny fast food to już nasze drugie danie narodowe? Wszystko wskazuje na to, że tak. Według TNS OBOP kebab to najczęściej wybierany przez Polaków obiad „na mieście”. Polacy pokochali go za jego dostępność, przystępną cenę, duże porcje i wybór dodatków. Jeśli chodzi o nawyki klientów – zdecydowanie królują weekendowe wieczory.

i Autor: materiały prasowe Glovo