To najpiękniejszy kwiat, który kwitnie w sierpniu. Jego boski zapach będzie unosił się w ogrodzie i na balkonie i ukoi Twoje nerwy. Pomoże Ci się zrelaksować po ciężkim dniu

Najpiękniejszy kwiat na sierpień. Wieczorami jego zapach będzie unosił się po całym ogrodzie

Aksamitki to jedne z najpopularniejszych gatunków kwiatów uprawianych w Polsce. Są łatwe w pielęgnacji i nie wymagają specjalistycznych umiejętności. Botanicy rozróżniają ponad 50 gatunków aksamitek jednak w ogrodach uprawia się zaledwie kilka z nich. Naturalne środowisko występowania aksamitek to Afryka, Ameryka Środkowa oraz Ameryka Południowa. Kwiat ten do celów religijnych wykorzystali Aztekowie. Specjalne napoje parzone z dodatkiem aksamitek miały wywoływać świadome sny. Kwiaty aksamitek kwitną od czerwca do później jesieni. Kolory kwiatów mają dość ograniczoną paletę barw. Najpopularniejszymi kolorami aksamitek są odcienie żółtego oraz pomarańczowego. Nasiona aksamitek wysiewa się na około jeden centymetr w głąb ziemi.

Magiczne znaczenie aksamitek. Koja nerwy i redukują stres

Magiczne właściwości aksamitek znane były przede wszystkim w Ameryce Południowej. Wierzono tam, że jeden z gatunków aksamitek, aksamitki błyszczące wspierają dobry nastrój i koją nerwy. Specjalnie napoje z dodatkiem właśnie aksamitek miały wywoływać świadome sny i wspomagać rytuały religijne. Aksamitki polecane są osom cierpiącym na bezsenność oraz narażonym na ciągły stres. Możesz spożywać kwiaty aksamitek w postaci herbaty. Jedną lub dwie łyżki sproszkowanych kwiatów zalej gorącą wodą i pozostaw na około 20 minut do zaparzenia. Tak przygotowaną herbatę najlepiej pić przed snem.

