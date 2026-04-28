„Upiór w Operze” – ogłoszenie pełnej obsady europejskiej trasy koncertowej z polskim akcentem w obsadzie

Do obsady powracają artyści znani z niedawnej premiery europejskiej w Sofii. W rolach głównych wystąpią: Nadim Naaman jako Upiór, Georgia Wilkinson jako Christine oraz Maria Conneely jako jej alternacja. W roli Raoula zobaczymy Daniela Jagusza-Holley’a, a w pozostałych kluczowych rolach pojawią się m.in. Lara Martins jako Carlotta, Arvid Larsen jako Andre, Nicholas Garrett jako Firmin oraz Chloe Taylor jako Madame Giry.

Obsada produkcji to artyści o międzynarodowej renomie, którzy występowali na najważniejszych scenach świata, w tym na londyńskim West Endzie. Nadim Naaman, Lara Martins, Paul Erbs i Brian McCann związani byli z oryginalną produkcją „Upiora w Operze” w His Majesty’s Theatre w Londynie. Lara Martins zapisała się w historii spektaklu jako najdłużej występująca Carlotta, kreując tę rolę przez sześć lat.

Szczególnym powodem do dumy dla polskiej publiczności jest obecność Blanki Kaiser w zespole baletowym spektaklu. Polska tancerka, która dołącza do międzynarodowej obsady, wnosi do produkcji wyjątkową energię i kunszt, będąc częścią prestiżowego corps de ballet. Jej udział podkreśla silną reprezentację polskich artystów na światowych scenach i dodaje produkcji lokalnego wymiaru.

Europejska trasa „Upiora w Operze”, produkowana przez Broadway Entertainment Group, rozpoczęła się w kwietniu 2024 roku w Sofii, gdzie 14 spektakli obejrzało aż 45 000 widzów, a wszystkie przedstawienia zostały wyprzedane.

– „Upiór w Operze to najpopularniejszy musical świata i jesteśmy niezwykle podekscytowani możliwością prezentowania tej ikonicznej produkcji europejskiej publiczności” – mówi Liz Koops, CEO Broadway Entertainment Group. – „Nasz zespół pracował z najwybitniejszymi artystami, aby zapewnić widzom spektakl na najwyższym światowym poziomie.”

Produkcja Andrew Lloyda Webbera, oparta na powieści Gastona Leroux, od dekad zachwyca widzów na całym świecie, będąc jednym z najdłużej granych i najbardziej dochodowych musicali w historii teatru muzycznego.

Polska odsłona trasy zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych sezonu, łączące światowy poziom realizacji z obecnością polskich artystów na scenie.

i Autor: „Upiór w Operze”/ Materiały prasowe