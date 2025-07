Wakacyjna premiera w MAX Premium Burgers: nowe smaki i debiut Fizzy Drinks w Polsce

Letni debiut napojów w MAX Premium Burgers

Fizzy Drinks to orzeźwiające napoje musujące stworzone z połączenia lemoniady, napoju gazowanego, dużej ilości lodu i syropu smakowego. Po udanym wiosennym debiucie w Szwecji, gdzie szybko zyskały popularność w segmencie QSR – restauracji szybkiej obsługi, od lipca na stałe zagoszczą w menu MAX również w Polsce. Na początek dostępne będą w trzech wyrazistych wariantach smakowych, w cenie 12,95 zł:

zielone jabłko, guma balonowa i truskawka.

Goście MAX Premium Burgers mogą wybrać między klasycznym kubkiem a wersją wielorazową. Cena za wybrany Fizzy Drink w kubku wielorazowym wynosi 14,95 zł.

– Chcemy aktywnie ograniczać zużycie jednorazowych opakowań. Dlatego od teraz oferujemy naszym gościom możliwość korzystania z opakowań wielokrotnego użytku, zarówno na miejscu, jak i na wynos – mówi Richard Bergfors, CEO MAX Burgers. – Kubki i pojemniki dostępne są za kaucją, którą można w każdej chwili odzyskać, zwracając je w dowolnej restauracji. To prosty sposób, by wspólnie zadbać o planetę i komfort naszych gości.

MAX oferuje kubki wielokrotnego użytku w dwóch rozmiarach - do napojów, shake’ów i lodów, a także ekologiczne pojemniki na wybrane sosy.

Naturalna świeżość: Pink Peach Smoothie

W ramach letniego rozszerzenia oferty MAX wprowadza również nowość w kategorii smoothies - Pink Peach Smoothie. Brzoskwinia, sok jabłkowy i duża ilość lodu tworzą lekki, owocowy napój o prostym składzie. To naturalna i zdrowsza alternatywa dla osób szukających orzeźwienia w ciepłe dni.

Słodsza strona MAX’a – nowość: Sundae Donuts

Dla fanów lodów MAX Premium Burgers poszerzył także menu deserowe. Szwedzka sieć znana jest z oryginalnych słodkich pozycji, które kuszą wyglądem i smakiem. Obok shake’ów Premium w tym roku w roli głównej występują Sundae Donuts, czyli kremowe lody podane na donucie, z aromatycznym sosem i chrupiącą posypką.

To połączenie klasycznego amerykańskiego deseru pochodzącego od słowa „Sunday” z nordyckim podejściem do przyjemności inspirowanej szwedzką tradycją fika, czyli codzienną przerwą na coś słodkiego i chwilę dla siebie.

Sundae Donuts dostępne są w trzech wersjach:

z polewą czekoladową i posypką z kruszonych ciasteczek

z polewą truskawkową i mini bezami

z polewą karmelową i chrupkami czekoladowymi

Wszystkie Sundae Donuts dostępne w cenie 12,95 zł.

„W MAX Premium Burgers stawiamy na różnorodność zarówno w smaku, jak i w podejściu do jedzenia. Zależy nam, by nasza oferta odpowiadała porze roku i zmieniającym się potrzebom gości. Tworzymy menu, w którym każdy gość znajdzie coś dla siebie – niezależnie od tego, czy ma ochotę na coś bardziej sycącego czy szuka lżejszej, zdrowszej alternatywy. Wierzymy w balans i chcemy, by odwiedziny w MAX’ie były przyjemnością – nie tylko w wakacje” - dodaje Jonas Martensson, szef kuchni w MAX Premium Burgers.

Jak zawsze w MAX Premium Burgers, oprócz stałych pozycji w menu, dostępne są także sezonowe nowości. Tegoroczna letnia oferta to coś, czego zdecydowanie warto spróbować przed końcem wakacji.