Więcej niż napar. Odkryj, dlaczego herbata jest niezmiennym fundamentem naszej codzienności

Nowa era herbaty

Niezwykle ciekawych danych na temat herbaty dostarcza nowy raport Ipsos Food Trends 2025. Pod względem częstotliwości spożycia, herbata czarna pozostaje liderem w kategorii napojów1. Co więcej, towarzyszy nam od świtu do nocy, definiując naszą codzienną rutynę. Stanowi nieodzowny element poranka w polskich domach – 65% jadających śniadania przyznało, że to właśnie po nią sięga najczęściej przy okazji tego posiłku2. Również kolacje w większości popijamy herbatą – tu jako najczęściej wybierany napój wskazało ją niemal 80% badanych3.

Co więcej, zmienia się nasze postrzeganie herbaty pod względem zdrowotności. Jak wynika z raportu Ipsos Food Trends 2025, w skali 1–10 zdrowotność herbaty czarnej oceniamy dziś aż na 7,7, podczas gdy jeszcze w 2005 roku wskaźnik ten wynosił zaledwie 5,74. To naprawdę znaczący skok! Niewiele niższy wynik osiągnęły w tym samym badaniu herbaty: ziołowe (7,6), zielone (również 7,6) oraz owocowe (7,4)5.

Herbata jako codzienny rytuał „dla siebie”

Filiżanka herbaty to dziś zatem coś więcej niż ciepły napój. To świadomy wybór – element codziennej troski o siebie, chwila uważności i przyjemności. Herbata oferuje nam to, czego potrzebujemy w dzisiejszym zabieganym świecie: równowagę. Podczas gdy kawę często wybieramy dla szybkiego pobudzenia, herbata daje nam stałe wsparcie w ciągu całego dnia – od momentu koncentracji w pracy, po chwilę wytchnienia przed snem. Zapewnia nam szerokie spektrum doświadczeń: od energetyzującej czarnej i zielonej, przez owocowe kompozycje dla całej rodziny, aż po ziołowe mieszanki wspierające funkcjonowanie organizmu. Można dopasować ją do nastroju, pory dnia i indywidualnych potrzeb. Herbata ma jeszcze jedną, nieocenioną wartość – buduje relacje. To napój, który pojawia się przy rodzinnych rozmowach, w pracy podczas krótkiej przerwy czy wieczorem, gdy chcemy zwolnić tempo. Jest uniwersalna, naturalna i niskokaloryczna, dlatego bez trudu wpisuje się w różne style życia.

Tradycja spotyka nowoczesność

Niezależnie od tego, czy potrzebujemy energii, wyciszenia, czy po prostu chwili przyjemności, bogactwo portfolio herbat marek Herbapol i Big-Active pozwala znaleźć idealną odpowiedź na każdy nastrój. Dla tych, którzy poszukują bliskości z naturą w codziennych momentach, doskonałą propozycją będą herbatki ziołowe i owocowe Herbapolu. Zielnik Polski to czysta moc ziół i wsparcie organizmu, a Herbaciany Ogród – smaki ulubionych owoców zamknięte w saszetkach. To prosty sposób, by czerpać z natury to, co najlepsze.

Z kolei marka Big-Active to propozycja dla tych, którzy szukają inspiracji i nowej perspektywy. Big-Active to ekspert od różnorodności i unikalnych wariantów. W herbacianym portfolio marki można znaleźć herbaty czarne, czarne aromatyzowane, zielone, białe, czerwone. Ich wysokiej jakości dowodzą duże liście herbaty i starannie wybrane dodatki - w tym egzotyczne owoce i płatki kwiatów. Te napary to idealny towarzysz momentów me-time, gdy chcemy się zregenerować po intensywnym dniu lub nabrać energii na kolejne wyzwania.

Coraz większą popularność wśród Polaków zdobywają także herbatki funkcjonalne, które w naturalny sposób wspierają konkretne funkcje organizmu. To segment, który idealnie wpisuje się w trend dbałości o siebie. Takie propozycje są dostępne zarówno w ofercie Herbapolu, jak i Big-Active.

- Herbata to kategoria, w której każdy, bez względu na wiek czy styl życia, znajdzie coś dla siebie – mówi Anna Radowicka, dietetyk, PR & Social Media Manager w Herbapol-Lublin S.A. – Obserwujemy, jak silnie herbata wpisuje się w trend wellness i szeroko rozumianą dbałość o siebie. Nie chodzi tylko o nawyk, ale o jakość tych chwil. Wybierając napary o czystym składzie czy unikalne mieszanki liściaste, świadomie wybieramy lepsze samopoczucie. Ta różnorodność, którą oferujemy poprzez marki Herbapol i Big-Active, pozwala każdemu dopasować napój do aktualnych potrzeb – od relaksu po moment kreatywnej inspiracji.

Herbata nie jest zatem sezonową modą – jest stałym elementem naszego stylu życia. A rosnąca ocena jej zdrowotności potwierdza, że coraz częściej wybieramy ją nie tylko z przyzwyczajenia, lecz z przekonania. To napój, który idealnie odpowiada na potrzeby współczesnego człowieka. Prosty rytuał, który sprawia, że każdy dzień staje się odrobinę lepszy.

i Autor: Big-Active/ Materiały prasowe