Dzień Dziecka 2023

Wymarzone prezenty na Dzień Dziecka. Idealne dla wnuka. Modne zabawki 50 proc. taniej w Lidlu

Zbliża się Dzień Dziecka! To jeden z dni najbardziej wyczekiwanych przez dzieci! Jak inaczej moglibyśmy go świętować, jeśli nie wspólną zabawą i czasem spędzonym z najmłodszymi? Teraz dzięki Lidl Polska jest jeszcze więcej powodów do uśmiechu – zabawki, gry, książki, sprzęt sportowy dla dzieci, obuwie i odzież dziecięca są dostępne w wyjątkowej promocji – aż 50% taniej za drugi, tańszy produkt! Oferta obowiązuje od czwartku 25 maja do czwartku 1 czerwca.