Zakazana dynia do jedzenia. Takiego warzywa nigdy nie jedz bo gorzko pożałujesz. Wypadanie włosów to tylko początek. Jak jeść dynię?

Dlaczego warto jeść dynię?

Dynia to jeden z żywieniowych symboli jesieni. To przepyszne warzywo, które można jeść na wiele sposobów. Dynia bogata jest w błonnik, biało oraz witaminy A, C oraz E. Ponadto dynia jest doskonałym źródłem wapnia, magnezu, potasu oraz selenu. Szczególnie przepyszne są kremy z dyni, placki, a także dynia marynowana. Warzywo to możesz dodawać do sosów oraz makaronów. Mnogość odmian sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nie każdą dynię można jednak jeść. Istnieją sytuacje, w których dynia może okazać się bardzo niebezpieczne.

Kto nie powinien jeść dyni?

Na dynię powinny uważać osoby z wysokim poziomem potasu. 100 g tego warzywa zawiera aż 340 mg potasu. Do dyni powinny ostrożnie podchodzić także osoby cierpiące na niewydolność nerek oraz przyjmujące leki na bazie litu. Istnieją również rzadkie przypadki alergii na dynie. Może pojawić się wtedy wysypka oraz wszelkiego rodzaju obrzęki.

Taka dynia jest trujące - zespół toksycznego kabaczka

Jednym z niebezpieczeństw w spożywaniu dyni jest zespół toksycznego kabaczka. Nie powinno się jeść dyni, która jest bardzo gorzka w smaku. Najpewniej oznacza to wysoki poziom toksycznych substancji, a jej zjedzenie może skończyć się źle. Gorzki smak może świadczyć o obecności kukurbitacyny, która prowadzi do silnego zatrucia. Francuski dermatolog Philippe Assouly opisał dwa rzadki przypadki, w których zjedzenie dyni lub kabaczka skończyło się bardzo źle. Jedna z kobiet cierpiała na silne wymioty i biegunki, które zaczęły się po zjedzeniu zupy dyniowej. Jakiś czas później zaczęły się wypadać włosy z całego ciała.

