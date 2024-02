Zawsze kładę 5 listków laurowych na kaloryferze i go odkręcam. Popularny problem znika w kilka minut. Moc tej przyprawy jest nieoceniona, a jej zapach działa cuda

Za każdym razem wkładam to do szuflady z bielizną. Roztacza przepiękny zapach, a w całym pokoju unosi się aromat szczęścia. Naturalny sposób na perfumowanie bielizny

Odkryłam najlepszy sposób na pranie ręczników. To nie ocet ani soda oczyszczona. Do pralki wrzucam 1 tabletkę i nastawiam pranie ręczników. Po skończonym programie są miękkie i czyste

Zawsze kładę 5 listków laurowych na kaloryferze i go odkręcam. Popularny problem znika w kilka minut

Liście laurowe to popularna w polskiej kuchni przyprawa. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z jej prawdziwej mocy. Otóż olejki eteryczne w nich zawarte mają zbawienny wpływ nie tylko na nasze samopoczucie, ale też pomogą zwalczyć dość częsty problem w wielu domach. Dlatego ja zawsze układam około 5 listków laurowych na kaloryferze i go odkręcam. Pod wpływem temperatury z liści zacznie wydobywać się przyjemny, ziołowy aromat. Zapach liści laurowych działa niczym odświeżacz powietrza, a do tego jest naturalny i ekologiczny. Doskonale naturalizuje wszelkie nieprzyjemne zapachy w pomieszczeniu - nawet dym papierosów. Aby zapach utrzymywał się w domu przez dłuższy czas, wymieniajcie liście regularnie. Jednak to nie wszystkie cudowne zalety liści laurowych. Ich woń może także mieć zbawienny wpływ na nasze samopoczucie.

Zapach liści laurowych pomaga w walce ze stresem

Aromat, jaki wydzielają liście laurowe pod wpływem ciepła może pomóc nam w sytuacji, gdy jesteśmy zestresowani. Zawierają w olejku eterycznym dużą ilość substancji, które działają rozkurczowo i relaksująco: linalolu i eugenolu. Aromat ten zmniejsza stres i działa odprężająco. Co więcej, niektórzy wierzą w magiczną moc liści laurowych. Zaleca się, aby chociaż jeden umieścić w portfelu, a pomyślność w finansach nas nie opuści. Z kolei listki noszone w kieszeni pomagają spełniać nasze marzenia.