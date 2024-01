Moje życie się zmieniło odkąd zaczęłam codziennie palić liście laurowe. Domowe kadzidło, które oczyszcza umysł i ciało. Zbawiennie działanie na niekorzystny biomet. Dlaczego warto palić liście laurowe?

Dlaczego warto sięgać po liście laurowe?

Liście laurowe inaczej znane jako wawrzyn szlachetny to jedna z najpopularniejszych przypraw w polskiej kuchni. Wykorzystuje się je do dodawania aromatu wszelkiego rodzaju sosom oraz zupom. Poprawa smaku potraw to nie jedyne korzystne działanie liście laurowych. Warzyn szlachetny ma także działanie moczopędne i oczyszczające. Wspiera również trawienie, obniża poziom cukru we krwi oraz wspomaga prawidłową pracę wątroby. Liście laurowe bogate są w witaminy z grupy A,B oraz C, a także w wapń, żelazo, mangan, potas, selen, miedź, cynk i magnez. W medycynie naturalnej liście laurowe wykorzystuje się do przyrządzania naparów. Już od czasów starożytnych wykorzystywano wawrzyn także w aromaterapii i sięgano po niego przy okazji leczniczych rytuałów.

Codziennie palę liście laurowe. Dlaczego warto palić suszony wawrzyn?

Domowe kadzidełko z liści laurowych to rewelacyjny sposób na oczyszczenie oraz poprawę samopoczucia. Praktyka palenia liści laurowych nie jest nowa i warto jej spróbować. Od kiedy sama zaczęłam to robić, to nie musiałam długo czekać na pierwsze rezultaty. Palone liście laurowe uwalniają przyjemny i relaksacyjny aromat. Działa on uspokajająco i redukuje poziom stresu. Kadzidło z liści laurowych pomoże Ci się uspokoić. Sprawdzi się w niepogodę, kiedy za oknami panuje niekorzystny biomet. Dodatkowo dym ze spalanych liści zawiera związki linalolu oraz eukaliptolu, które korzystnie wpływają na pracę układu oddechowego. Przydają się one gdy panuje wysoki poziom smogu albo gdy dopadło nas przeziębienie. Palenie liście laurowych pomaga także na koncentrację. Wspiera procesy myślenia. Jeżeli potrzebujesz się skupić, to kadzidełko z wawrzynu może okazać się bardzo pomocne.

