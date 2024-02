i Autor: Shutterstock Liście laurowe do gotowania

To warto wiedzieć

Zawsze pamiętaj, by zrobić to z liściem laurowym podczas gotowania. W innym przypadku możesz narazić się na poważne niebezpieczeństwo, Czy liście laurowe są szkodliwe?

Liście laurowe to popularna przyprawa, która ma także szerokie zastosowanie, nie tylko w kuchni. Wawrzyn może być palony w formie kadzidła oraz wkładany do szafy jako naturalny zapach do ubrań. Najczęściej liście laurowe stosujemy jednak w kuchni i dodajemy je do zup oraz sosów. Dodają one aromatu i sprawiają, że gotowane danie smakuje lepiej. Eksperci wskazują jednak, że liście laurowe należy wyjąć przed posiłkiem. W innym przypadku mogą być one niebezpieczne dla zdrowia.