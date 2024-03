Znany dietetyk obala mity. Mit II: Pieczywo tuczy

Dzisiaj obalimy jeden z najczęściej powtarzanych mitów dietetycznych. Czy pieczywo rzeczywiście tuczy? Otóż nie! Wszystko zależy od tego jakie pieczywo wybierzemy. Na rynku mamy bowiem dostęp zarówno do tego pieczywa gorszego, jak i bardziej wartościowego. Jeśli jesteście przyzwyczajeni, tylko do pieczywa z białej, rafinowanej mąki, to niestety nie będzie to dobry wybór. Takie pieczywo ma zbyt mało błonnika i wartości odżywczych. Taki rodzaj pieczywa będzie podnosił poziom cukru i będzie powodował, że będziemy mniej syci po posiłku. Dlatego o wiele lepiej jest wybrać pieczywo pełnoziarniste. Dlatego jeśli staniecie przed wyborem, na które pieczywo się zdecydować, to pierwszym składnikiem, na który należy zwrócić uwagę jest: mąka pełnoziarnista, graham, lub mąka typu dwa tysiące. W takiej mące znajdziemy odpowiednie minerały, a przede wszystkim dużo błonnika. Błonnik wpływa korzystnie na układ pokarmowy, na stężenie cholestrolu i co bardzo ważne, jeśli się odchudzamy – syci na dłużej. Ważne jest również oczywiście z czym zjemy pieczywo. Bo jeśli zjemy go z masłem, serem i keczupem … to nie będzie to zdrowa kanapka. Nie najemy się taką kanapką, więc zjemy jej bardzo dużo. A to rzeczywiście może powodować tycie. Ale jeśli na nią położymy np hummus lub serek kanapkowy, do tego rukolę czy sałatę, lub źródło białka, czyli wędlinę lub tofu, a na to dodatkową porcję warzyw, to taka kanapka na pewno będzie nas syciła na dłużej. Drodzy czytelnicy: nie ma produktów, które tuczą same w sobie. Dzieję się tak tylko wtedy, gdy zjadamy nadmiar kalorii, niż jesteśmy w stanie spalić w ciągu dnia. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, koniecznie do mnie napisz!

