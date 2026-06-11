Zrób to z lawendą na początku lata. Fioletowy dywan kwiatów utrzyma się do jesieni

Aby lawenda obrodziła gęstymi kwiatami i pachniała przez całe lato, musisz o nią zadbać w kluczowym miesiącu – czerwcu.

Jeszcze przed wysypem pierwszych pąków, wykonaj prosty zabieg, by wydłużyć czas kwitnienia.

Dowiedz się, jakich błędów w uprawie unikać, aby twój ogród zdobiły fioletowe łodygi aż do nadejścia pierwszych chłodów.

Lawenda cieszy się ogromną popularnością wśród właścicieli przydomowych działek. Jej atutem jest nie tylko zjawiskowy wygląd i zapach, ale też wyjątkowo długi czas utrzymywania się kwiatów. Zazwyczaj pierwsze pąki otwierają się w połowie czerwca, a odpowiednio zaopiekowana roślina może być ozdobą rabaty przez wiele tygodni. Kluczowe jest jednak, aby wykonać pewien zabieg jeszcze przed pojawieniem się pierwszych fioletowych kłosów.

Usuń suche pędy lawendy już teraz

Podstawą sukcesu w uprawie lawendy jest staranne oczyszczenie krzewu z obumarłych części. Zanim roślina wejdzie w pełnię sezonu, delikatnie usuń zeszłoroczne, suche liście i łodygi. Taki zabieg kosmetyczny nie tylko poprawia estetykę krzewu, ale przede wszystkim zapewnia lepszy dostęp światła słonecznego do wnętrza kępy. Pozwala to roślinie na wykształcenie mocnych, nowych pędów, na których zawiążą się liczne pąki kwiatowe. Ten bezinwazyjny krok gwarantuje, że twoja lawenda będzie wspaniale kwitnąć przez całe lato, a nawet do wczesnej jesieni.

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Uważaj na nawożenie lawendy azotem

Eksperci od ogrodnictwa przestrzegają przed niewłaściwym dokarmianiem tej śródziemnomorskiej rośliny. W przypadku lawendy bezwzględnie unikaj nawozów o wysokim stężeniu azotu. Pierwiastek ten, choć sprzyja rozrostowi masy zielonej, może drastycznie zahamować rozwój kwiatostanów. W efekcie uzyskasz gęsty, soczyście zielony krzak, pozbawiony charakterystycznych, fioletowych kwiatów.

Sposób na spektakularnie kwitnącą lawendę nie jest skomplikowany. Wystarczy usunąć z niej uschnięte resztki i uważać z nawożeniem, rezygnując z preparatów azotowych. Te nieskomplikowane działania przyniosą wymierne efekty w postaci gęstego, pachnącego dywanu fioletowych kwiatów, który utrzyma się przez wiele tygodni.

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