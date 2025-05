„Hydrate for Great Moments” - nowa kampania OSHEE z Igą Świątek

Pod nowym hasłem „Hydrate for Great Moments”, OSHEE pokazuje, że prawdziwa siła nie rodzi się wyłącznie w blasku fleszy i na podium. Marka podkreśla znaczenie codziennych rutyn – takich jak odpowiednie nawodnienie – zarówno u sportowców, jak i u każdego, kto chce rozwijać swój potencjał i sięgać po więcej, ale na własnych warunkach.

Nowa platforma komunikacji

OSHEE, jako marka ściśle związana ze światem sportowym, przez lata budowała wiarygodność i kompetencje w obszarze dbania o sprawność fizyczną. To właśnie ten fundament pozwala, by rozszerzać swoją rolę – wychodząc poza sport i towarzysząc konsumentom także w momentach, w których liczy się koncentracja, balans czy spokój.

Kampania „Hydrate for Great Moments” to kontynuacja kierunku, który OSHEE konsekwentnie rozwija od dłuższego czasu, redefiniując swoje miejsce z marki stricte sportowej na markę obecną w codziennym życiu.

Nowa platforma komunikacji rozszerza znaczenie hasła „Hydrate for Great” – podkreślając, że „great” nie musi oznaczać wyłącznie spektakularnych sukcesów. To także te mniej widoczne, ale ważne momenty skupienia, zmęczenia, odpoczynku czy czasu spędzonego z bliskimi.

Rozpoczynająca się kampania to nie tylko opowieść o współpracy marki z jedną z najbardziej inspirujących postaci współczesnego sportu. To również początek nowego rozdziału dla OSHEE, które konsekwentnie rozwija swoje międzynarodowe portfolio i angażuje się w działania motywujące ludzi do celebrowania własnych „wielkich momentów”.

Kampania z Igą Świątek – siła w codzienności

W nowym spocie kampanii nie zobaczymy Igi Świątek wyłącznie w akcji na korcie. Zobaczymy ją w chwilach spokoju i regeneracji, skupienia, w naturalnych, osobistych momentach, które – choć pozornie zwyczajne – budują mentalną i fizyczną gotowość do wielkich wyzwań. OSHEE towarzyszy jej w tych cichych, a jednocześnie ważnych chwilach.

„W sporcie wiele zależy od detali – odpowiednie przygotowanie, regeneracja i nawodnienie to elementy składowe mojej codzienności. Cieszę się, że mogę współpracować z marką, która rozumie, że prawdziwa siła rodzi się nie tylko podczas wielkich meczów, ale też w tych zwyczajnych chwilach – gdy odpoczywam, zbieram myśli, jestem z bliskimi. Chcemy wspólnie inspirować innych do sięgania po swoje małe-wielkie momenty – zarówno w sporcie, jak i w życiu. Dla mnie to właśnie one budują równowagę i gotowość do działania” – mówi Iga Świątek, Globalna Ambasadorka marki OSHEE. Nowa kampania OSHEE debiutuje w telewizji, kanałach digital, w przestrzeni OOH oraz poprzez działania PR, trafiając do szerokiego grona odbiorców w Polsce i za granicą. Koncepcję kreatywną i scenariusz opracował Dział Marketingu OSHEE, a za realizację odpowiada reżyser Szymon Pawlik i operator Monika Lenczewska. Ścieżkę dźwiękową spotu skomponował Rafał Kulczycki.

Globalne ambicje i emocjonalna tożsamość

OSHEE jako sponsor strategiczny Igi Świątek towarzyszy jej na każdym etapie drogi – od treningów po wielkoszlemowe sukcesy – ale także w chwilach, które nie trafiają na pierwsze strony gazet. Marka chce inspirować wszystkich – nie tylko zawodowych sportowców – do troski o siebie, doceniania z pozoru zwyczajnych chwil, regeneracji, znalezienia przestrzeni na refleksję i poszukiwania własnych „wielkich momentów”.

„OSHEE od lat nadaje kierunek rozwoju kategorii napojów funkcjonalnych. Stale mamy ambicję na więcej. Dziś konsumenci szukają marek, które rozumieją ich codzienność, są autentyczne, wspierające i obecne w różnych momentach życia – nie tylko na treningu, ale również w drodze do pracy, podczas spotkań czy chwil wytchnienia. Nasza nowa kampania to naturalna kontynuacja tej drogi. Nie rezygnujemy ze sportowego DNA, ale redefiniujemy swoje miejsce – będąc marką, która wspiera aktywny, nowoczesny styl życia w pełnym tego słowa znaczeniu. W kampanii z udziałem Igi Świątek łączymy emocje, prawdziwe potrzeby i wartości, które są dziś ludziom naprawdę bliskie” – mówi Tadeusz Czarniecki, Dyrektor Marketingu OSHEE.

Spot z udziałem Igi Świątek to dopiero początek. Kampania „Hydrate for Great Moments” otwiera nowy rozdział w komunikacji OSHEE, który będzie rozwijany w kolejnych miesiącach poprzez różnorodne formaty i działania marketingowe.