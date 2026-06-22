Przygody, które dają moc. Akademia Przyszłości i TK Maxx prezentują innowacyjną grę, która buduje w dzieciach pewność siebie i pomaga rozwijać skrzydł

W ubiegłym roku Akademia Przyszłości we współpracy z uznanym rysownikiem, Adamem Święckim, zaprosiła najmłodszych do świata unikalnego komiksu, poruszającego temat dziecięcych emocji. Tegoroczna nowość to naturalne przedłużenie i ewolucja tego uniwersum w pełni cyfrowy, wielowymiarowy format interaktywnej gry. Przygodnik został stworzony z myślą o dzieciach w wieku 8–10 lat oraz ich rodzicach, to ukłon w stronę dorosłych, którzy wychowali się na klasycznych grach fabularnych i komiksach paragrafowych, a dziś szukają bezpiecznego, mądrego sposobu, by dzielić tę pasję z własnymi pociechami. Nowa platforma pozwala przekuć bezrefleksyjne wpatrywanie się w ekran w przestrzeń do budowania relacji i wzajemnego zrozumienia. Interaktywna gra jest dostępna całkowicie bezpłatnie.

Zanim jednak całe rodziny wyruszą w tę wirtualną podróż, organizatorzy zapraszają do wsparcia trwającej akcji charytatywnej w sklepach stacjonarnych TK Maxx. Prowadzona zbiórka zasila nie tylko powstawanie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych, ale przede wszystkim funduje całoroczne, indywidualne wsparcie dla tysięcy dzieci, które dzięki cotygodniowym spotkaniom z wolontariuszami uczą się wiary we własne możliwości i odkrywają swój ukryty potencjał.

Bezpieczny świat, który daje dzieciom moc

Twórcy stworzyli dla dzieci przyjazny, pozbawiony presji i lęku przed przegraną wirtualny świat, w którym każdy wybór otwiera nowe możliwości i uczy wiary we własne siły. Pod maską tej fascynującej przygody kryje się mądre wsparcie psychologiczne, dzięki któremu najmłodsi w zupełnie naturalny sposób dowiadują się, jak radzić sobie z emocjami i śmiało stawiać własne granice.

Magia codziennych wyzwań

Fabuła gry angażuje od pierwszych minut. Zadaniem głównego bohatera jest uratowanie szkoły przed magicznym kryzysem, wywołanym przez starożytny Zeszyt Przeznaczenia. Wspólnie z drużyną przyjaciół, Kubą, Basią oraz wspierającym duszkiem Ognikiem, gracz przemierza fantastyczne wymiary, takie jak Kopalnia Kredy czy Labirynt Zapomnianych Szafek. Na swojej drodze spotyka istoty takie jak Mara Zniechęcenia czy Żmij Zapomnienia, uosabiające prawdziwe, dziecięce lęki. Sukces w tej opowieści nie opiera się jednak na walce. Aby zażegnać kryzys, bohaterowie muszą wykazać się nieszablonowym myśleniem, otwartością na drugiego człowieka i umiejętnością pracy w grupie.

Cała przygoda została zaprojektowana z myślą o budowaniu międzypokoleniowych więzi. Dopełnieniem cyfrowego świata jest specjalny przewodnik dla rodziców – to proste narzędzie, które podpowiada, jak mądrze moderować zabawę i przekształcić czas przed ekranem w wartościowy dialog o dziecięcych emocjach.

Wspólny krok w budowaniu pewności siebie

Innowacyjna platforma to kolejny krok w wieloletniej misji Akademii Przyszłości, która przy wsparciu swojego partnera strategicznego – marki TK Maxx – pomaga dzieciom budować wiarę we własne siły.

Warto przypomnieć, że do 28 czerwca we wszystkich sklepach TK Maxx w Polsce trwa specjalna zbiórka. Klienci mogą wesprzeć działania Akademii, wrzucając datek do oznaczonych puszek lub – w formie bezgotówkowej – prosząc o doliczenie symbolicznej kwoty do rachunku. To gest o jeszcze większej sile, ponieważ operator płatności dołoży równowartość zebranej kwoty, podwajając wszystkie przekazane środki. Doskonałą okazją do niesienia pomocy są także unikalne produkty charytatywne, które przez cały rok regularnie goszczą w ofercie sieci, a w czasie akcji można je z łatwością znaleźć w strefie kas. W tegorocznej edycji wśród specjalnie oznaczonych propozycji pojawiły się m.in. kolorowe skarpetki, maskotki oraz pobudzające kreatywność zestawy – zysk z ich sprzedaży w całości zasila program Akademia Przyszłości.