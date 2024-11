Zimowy quiz. Co wiesz o tej mroźnej porze roku? Połowa punktów to już sukces

Quiz o zimie. Co wiesz o tej porze roku?

Zima, jak każda pora roku ma swój urok. Chyba większości z ans kojarzy się z mroźnymi dniami, białym puchem pokrywającym wszystko na zewnątrz, lepieniem bałwana, sankami i najważniejsze - ze świętami Bożego Narodzenia. Grudzień to niewątpliwie jeden z najbardziej wyczekiwanych przez ludzi na całym świecie miesiąc w ciągu roku. Rozpoczynająca się zima, świąteczny klimat, choinka i prezenty od najmłodszych lat wprawiają nas w niesamowicie radosny nastrój. I choć wiele osób narzeka, że zimy w Polsce nie są już takie same jak dziesiątki lat temu, to wciąż wyczekujemy tej pory roku z zapartym tchem. Jednak bez względu, czy lubisz zimę czy lato istnieje kilka zagadkowych zagadnień związanych z mroźną porą roku, na które odpowiedź powinieneś znać. Podołasz wyzwaniu? Rozwiąż nasz zimowy quiz. Znajdziesz w nim dziesięć dość trudnych pytań o zimę. Sprawdź swoją wiedzę. Ostrzegamy, ze połowa punktów uzyskanych w zimowym quizie to prawdziwy sukces.

QUIZ o zimie znajdziesz poniżej: