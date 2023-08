Chłopak namówił ją na trójkąt. Zgodziła się. Skutki były opłakane. "Zaczął być chamski i wulgarny"

"Bardzo naciskał na trójkąt. Powiedziałam: dobra, ale z drugim facetem. Miał wątpliwości, ale w końcu się zgodził. Facet był poznany przez Internet. Oni nic ze sobą nie robili. Bawiłam się nie najgorzej, jednak szybko chciałam o wszystkim zapomnieć, za to mojego ówczesnego partnera to przerosło. Ciągle do tego wracał, wspominał, zaczął być chamski i wulgarny. Ten trójkąt zdecydowanie zaważył na naszej relacji, dlatego jeśli ktoś się zastanawia, czy zrealizować taką fantazję, odpowiedziałabym, że trzeba to dobrze przemyśleć, bo ryzykuje się związkiem" – wspomina i zarazem ostrzega Kinga.