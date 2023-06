Co ubranie mówi o Twojej osobowości. Tak ubierają się ponadprzeciętne osoby o światłym umyśle. Psychotest na osobowość zdradzi prawdę o Tobie

Co ubranie mówi o Twojej osobowości? Więcej niż Ci się wydaje

Ubiór to prosty sygnał, który wysyłamy naszemu otoczeniu. To jak się ubieramy nie tylko podkreśla nasze cechy charakteru ale jest to również rodzaj niewerbalnej komunikacji. Kiedy nie czujemy się najlepiej, a nasza pewność siebie znajduje się na niskim poziomie to najczęściej wybieramy luźne ubrania, które mają nam pomóc "ukryć się przed światem". Ubiór to również konwenansie kultury, w której dorastamy. Inaczej się ubierzemy na pogrzeb, inaczej na rozmowę kwalifikacyjną, a jeszcze inaczej na imprezę. Ubrania mogą stanowić także próbę ukrycia i ochronę przed światem zewnętrznym. To swoista zbroja, która może maskować to, co chcemy ukryć. Są pewne zasady i wskazówki, które mogą odszyfrować znaczenie ubioru i wskazać, jak ubierają się osoby o danej osobowości. Sprawdź to.

Znaczenie ubioru. Co ubrania mówią o Twojej osobowości?

Kolory ubrań

Podstawowym elementem ubraniowej komunikacji są kolory. Czerwony kolor najczęściej wybierają osoby o silnej osobowości, które nie boja się podejmować ryzyka. Z kolei biały to życiowy balans i równowaga. To również umiłowanie prostoty i szacunek wobec tradycji. Czarny kolor symbolizuje zachowawczość i analityczne myślenie. Ten kolor często wybierają ponadprzeciętne osoby, które chowają swoje emocje z ponurych barwach. Kolory pastelowe wybierają osoby o ogromnej intuicji i pełne ideałów.

Fasony ubrań

Luźne, oversize'owe często wybierają skryte osoby, które podświadomie chcą ukryć się przed światem. To także symbol wolności i przeciwstawienie się narzuconym standardom. Z kolei dopasowane ubrania mogą być objawem pewności siebie i tęsknotą drugim człowiekiem. To sygnał, że jesteśmy otwarci na bliskość i nie boimy się niej. Osoby przesadnie dbające o swój wizerunek mogą być postrzegane jako zadufane w sobie i narcystyczne. Na przeciwnym biegunie są osoby niedbające o swój wgląd. One wysyłają do społeczeństwo sygnał, że nie zależy im na relacjach i nie potrzebują towarzystwa.

