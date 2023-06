Praktykujesz jogę, medytację a może technikę uważności? Szukasz równowagi między ciałem, umysłem i duchem? Współczesny styl życia, który wymaga od nas ciągłej produktywności, podnoszenia kwalifikacji i osiągania kolejnych celów, wymaga od nas ciągłego bycia w gotowości. Aby uniknąć wypalenia, a zarazem poprawić komfort codziennego życia wybieramy często aktywności, które pozwalają nam się wyciszyć, zrelaksować i skupić uwagę na teraźniejszości.

Często jednak - szczególnie na początku naszej drogi ku wyciszeniu, mamy problem z koncentracją i poświęceniem choćby kilku minut na nową formę relaksacji. Oto kilka gadżetów, które warto wypróbować w praktykach wellness:

Woreczki na oczy marki Amber Dream

Woreczki marki Amber Dream są wypełnione nieoszlifowanym bursztynem, siemieniem lnianym i lawendą. Zostały zaprojektowane specjalnie tak, aby blokować światło i zakłócenia wizualne. Ciężar woreczka wywiera niewielki nacisk, powodując rozluźnienie mięśni wokół oczu. Dzięki temu ciało dostaje impuls, aby wejść w stan głębszego relaksu. Lawenda działa uspokajająco a nieoszlifowany bursztyn uspokaja i aktywizuje organizm do regeneracji. Woreczki na oczy są szyte ręcznie w Sopocie.

i Autor: Amber Dream Jak medytować? Potrzebujesz tych 4 gadżetów do praktyk mindfulness

Świeczka sojowa

Świeca, która została uzyskana z ziaren soi to ekologiczny odpowiednik tradycyjnych świec. Wosk sojowy jest biodegradowalny, spala się zdecydowanie wolniej niż świeca parafinowa. Jej zapach jest zdecydowanie bardziej intensywny, trwalszy i bardziej naturalny, co pomaga w skupieniu i wyciszeniu się podczas medytacji czy zajęć jogi. Polecana szczególnie wieczorami jako naturalny sposób oświetlenia i aromatyzowania swojego domu.

Mata do jogi

Podczas wyciszania i relaksu, niezwykle ważne jest to, aby ułożenie naszego ciała było stabilne i wygodne, najlepiej siedząc na podłodze. Niezastąpiona pozostaje mata do jogi, która sprawdzi się zarówno przy wykonywaniu ćwiczeń, jak i podczas prostego siadu skrzyżnego z zamkniętymi oczami. Mata do jogi jest łatwa do przechowywania a zarazem jest łatwa do czyszczenia. To wielofunkcyjny produkt, który warto wykorzystywać na co dzień.

Olejki eteryczne

Olejki eteryczne to naturalne substancje roślinne które są wytwarzane przez gruczoły roślinne. Mają intensywny zapach a także szereg właściwości terapeutycznych. Pomagają przy bólach głowy czy bólach mięśni. W domowych praktykach well-being warto skorzystać z ich właściwości zapachowych i aromaterapii - ich zapach pozytywnie wpływa na nastrój i stan emocjonalny.

