Mediator wymienia 3 typy ludzi, które nie stworzą szczęśliwego małżeństwa. Te zaburzenia są częstą przyczyną rozwodów

Rozwód to niewątpliwie dla człowieka jeden z najbardziej traumatycznych momentów w życiu. Przyczyn rozwodów jest naprawdę wiele. Często mówi sie o niedopasowaniu, wypaleniu się uczucia łączącego dwoje ludzi. Kasia Nowosielska, która z wykształcenia jest prawnikiem oraz mediatorem sądowym, w jednym ze swoich postów na Instagramie nawiązała właśnie do przyczyn rozwodów. Wymieniła trzy typy zaburzeń osobowości, które są najczęściej wpisywane w orzeczeniu wydanym przez psychologa w pozwie rozwodowym. - W pozwach o rozwód opinie psychologów często wskazują na te zaburzenia u jednego z małżonków. One utrudniają stworzenia zdrowej relacji - wskazuje prawniczka. Chodzi o narcyzm, borderline i skłonności psychopatyczne. Jak je rozpoznać, aby uniknąć związku z toksycznym człowiekiem?

Te 3 zaburzenia osobowości przyczyniają się do rozwodu

Zajmująca się mediacjami sądowymi Katarzyna Nowosielska wymieniła trzy typy zaburzeń osobowości, które uniemożliwiają stworzenie zdrowej relacji. Po czym poznać osobę toksyczną?

Narcyzm - zaburzenie, które objawia się przesadnym poczuciem własnej wartości i uprawnień, a także intensywnym dążeniem do zdobycia podziwu i uznania innych. "Osoba o narcystycznym rysie osobowości uważa, że jest najwspanialsza. Nie widzi, jak sama przyczynia się do psucia relacji, nie widzi swojej winy. Wszystko jest winą drugiej osoby" - podkreśla Nowosielska.

- zaburzenie, które objawia się przesadnym poczuciem własnej wartości i uprawnień, a także intensywnym dążeniem do zdobycia podziwu i uznania innych. "Osoba o narcystycznym rysie osobowości uważa, że jest najwspanialsza. Nie widzi, jak sama przyczynia się do psucia relacji, nie widzi swojej winy. Wszystko jest winą drugiej osoby" - podkreśla Nowosielska. Borderline - osoby, które cierpią na to zaburzenie, są niestabilne emocjonalnie, często zmienia im się nastrój, bardzo szybko się denerwują, miewają lęki i niekontrolowane wybuchy gniewu, zachowują się nieadekwatnie do sytuacji.

- osoby, które cierpią na to zaburzenie, są niestabilne emocjonalnie, często zmienia im się nastrój, bardzo szybko się denerwują, miewają lęki i niekontrolowane wybuchy gniewu, zachowują się nieadekwatnie do sytuacji. Osoba o psychopatycznym rysie osobowości - to człowiek pozbawiony empatii. Jak podkreśla mediatorka, taka osoba nie rozumie drugiego człowieka i bywa chłodna w okazywaniu emocji.

