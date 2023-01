Niepokojące znaki, że Twój facet Cię zdradza. Zdaniem detektywów to niemalże zawsze świadczy o romansie

Mistyczna przepowiednia dla znaków zodiaku sprawi, że szczęka Ci opadnie. Ten znak zodiaku czeka obrzydliwa niespodzianka, która nauczy go pokory

Astralny quiz, jakim zwierzęciem jesteś? Co drzemie w Twojej duszy? Zmysłowa kocica, czy leniwiec, co na darmo nie kica

Jak rozpoznać zdradę? Te sygnały powinny Cię zaniepokoić

Idealny związek oparty jest przede wszystkim na szczerości i zaufaniu. Bez tego relacja przestaje mieć sens i rozpada się. Niektórzy są zdania, że w dzisiejszych czasach ludzie skupili się jedynie na zaspokajaniu własnych potrzeb i coraz częściej w związkach dochodzi do zdrady. Nie ma żadnej recepty, która może naszą relację przed tym uchronić, zdarza się, że nawet partnerzy z długiem stażem w związku wdają się w romans. Jak przekonują prywatni detektywi zajmujący się wykrywaniem zdrad, jest kilka sygnałów, które mogą (ale nie muszą) świadczyć o tym, że parter Cię zdradza. Są to zachowania, które zgodnie z doświadczeniem detektywów pojawiały się w związkach, w których jeden partnerów zdradzał drugiego. Zobacz, na co zwrócić uwagę.

Zobacz także: Astralny quiz, jakim zwierzęciem jesteś? Co drzemie w Twojej duszy? Zmysłowa kocica, czy leniwiec, co na darmo nie kica

Sygnały, że partner Cię zdradza: małe i duże kłamstwa

Niewierni partnerzy regularnie kłamią. Ich kłamstwa dotyczą zarówno błahych jak i ważnych kwestii. Często się w swoich kłamstwach gubią i wpadają w spiralę kolejnych.

Sygnały, że partner Cię zdradza: gaslighting

Gaslighting to forma manipulacja mająca na celu sprawienie, że druga połówka zacznie wątpić w swoje emocje i podważać własne myśli. Jest to termin używany, gdy ktoś próbuje skłonić cię do zakwestionowania własnej rzeczywistości i wspomnień, twierdząc, że się mylisz lub pamiętasz coś nieprawidłowo. Uznaje się, że gaslighting jest formą przemocy psychicznej.

Sygnały, że partner Cię zdradza: próba oskarżenia Ciebie

Osoby zdradzające partnerów często chcąc wybielić siebie rzucają oskarżeniami w drugą stronę. Zrobią wszystko, by wina obarczyć partnerkę i zrzucić z siebie winę.

Sygnały, że partner Cię zdradza: raz zdradził, zrobi to po raz kolejny

Kolejnym sygnałem świadczącym o niewierności według detektywów jest tak zwana "historia zdrad". Oznacza to, że osoba, która już raz zdradziła partner najprawdopodobniej zrobi to ponownie.

Sygnały, że partner Cię zdradza: tajemnicze wydatki

Tajemnicze wydatki Twojego partnera mogą świadczyć, że coś on przed Tobą ukrywa. Każdy ma prawo do dysponowania własnymi pieniędzmi, ale jeżeli podejrzane transakcje zdarzają się regularnie to coś może być na rzeczy.

Sonda Wybaczyłabyś zdradę? Tak Nigdy Nie wiem