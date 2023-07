Nigdy nie uprawiaj seksu w takim stanie. Ekspertka ostrzega: to niebezpieczne dla Twojego zdrowia i może skończyć się bolesnymi konsekwencjami

Czy masz dobrą intuicję? Spójrz na obrazek i powiedz, co widzisz. To wyjawi, czy możesz zaufać swoim przeczuciom. Kilkusekundowy test z obrazka

Nie uprawiaj seksu po depilacji bikini. To może skończyć się infekcją

Depilacja okolic bikini to zabieg, na który decyduje się wiele kobiet. Zwłaszcza latem jest on bardzo popularny. Bare Bonita to tiktokerka, która publikuje filmiki dotyczące faktów i mitów związanych z owłosieniem. Na jednym ze swoich nagrań kobieta rozprawia się depilacją bikini. Jej film na ten temat obejrzano już ponad 16 tys. razy i stał się internetowym viralem. Jak napisał portal Wirtualne Media Kobieta, Bare Bonita w swoim filmiku wskazuje, że do zabiegu depilacji bikini warto się przegotować. Samą depilację bardzo ułatwia peeling wykonany około 24 godziny przed wizytą. Ekspertka wskazuje również, że po takim zabiegu warto wstrzymać się od seksu na około 24 godziny. Kobieta argumentuje to faktem, zwiększonego ryzyka infekcji. Podczas stosunku okolica bikini jest pocierania, a pojawiający się pot może się wchłonąć w uszkodzone mieszki włosowe. Dodatkowo, współżycie spowalnia proces gojenia się skóry. Bonita podkreśla, że po zabiegu depilacji bikini warto wstrzymać się również z wizytami na basenie lub saunie. Wilgotne środowisko może również sprzyjać rozwojowi infekcji.

