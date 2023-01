Numerologia na 2023 rok! Ta cyfra przyniesie Ci szczęście i zapewni spokój w życiu

Czekali z seksem aż do ślubu. To, co się stało potem wprawia chrześcijan w osłupienie. "Po co braliście ślub?!"

Numerologia na 2023 rok. Co będzie numerologiczną liczbą tego roku?

Według zasad numerologii nowy rok rozpoczął się już 25 września 2022 roku. Rozpoczął on nową ścieżkę, którą poruszać się będzie także rok kalendarzowy. Numerologiczną liczbą 2023 roku jest numer 7. Wynika to z prostych numerologicznych wyliczeń. Wystarczy dodać do siebie każdą cyfrę 2023 roku, czyli 2+0+2+3, co daje nam 7.

Numerologiczna siódemka. Co oznacza?

Numerologiczna siódemka uznawana jest za magiczną cyfrę, która symbolizuje wewnętrzną podróż i analizę swojego dotychczasowego życia. Pod jej wpływem wiele osób może w 2023 roku postanowić odmienić swoje życie i na nowe przewartościować swoje uczucia. Numerologiczna siódemka to także symbol szczerości i zerwania z obłudą. Może oznaczać bezlitosną prawdą i zerwanie z pozorami. Numerologia na 2023rok wskazuje, że czas zrzucić maski i zająć się boską prawdą. Może to oznaczać osłabienie relacji międzyludzkich i koniec fałszywych przyjaźni.

Jak wyliczyć swoją cyfrę numerologiczną? Przedstawiamy wzór na wyliczenie cyfry numerologicznej.

Przykład:

Jeżeli ktoś urodził się 10.11.1985 roku to najpierw musi dodać wszystkie CYFRY ze swojej daty urodzenia.

1+0+1+1+1+9+8+5= 26

W kolejnym kroku otrzymany wynik dwucyfrowy należy ponownie do siebie dodać.

2+6=8

Oznacza to, że osoba urodzona 10 listopada 1985 roku jest numerologiczną ósemką.

Jeżeli chcemy obliczyć jaką cyfrą numerologiczną będziemy w 2023 roku należy do otrzymanego wcześniej wyniku dodać 2023. Sprawdź, to na wcześniejszym przykładzie osoby, która jest numerologiczną ósemką. Wygląda to tak: 8+2+0+2+1= 13