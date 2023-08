QUIZ z wiedzy o kobietach. Co wiesz o płci pięknej? Test nie tylko dla mężczyzn

Robisz to codziennie? To znak, że masz ponadprzeciętną osobowość. Takie zachowanie świadczy o silnej psychice i wyjątkowych cechach charakteru

QUIZ o kobietach. Co wiesz o kobietach?

Wokół kobiet i ich osobowości krąży wiele mitów, które czasem bywają nawet krzywdzące. A to przecież kobiety rodzą dzieci, zajmują się domem, a oprócz tego potrafią osiągać ogromne sukcesy zawodowe. Mówi się, że kobieta jest siłą. I z pewnością jest w tym wiele prawdy. To kobiety musiały przez stulecia walczyć o prawa wyborcze i o równouprawnienie. Dlatego powstał ten test wiedzy o kobietach. I nie jest on kierowany wyłącznie do mężczyzn. Czy potrafisz odpowiedzieć na wszystkie pytania o płci żeńskiej poprawnie? Okazuje się, że niewiele osób jest w stanie udzielić choćby 8 na 10 poprawnych odpowiedzi. Sprawdź się w teście wiedzy o kobietach. Rozwiąż poniższy quiz i pochwal się, ile punktów zdobyłeś lub zdobyłaś?

QUIZ z wiedzy o kobietach. Co wiesz o płci żeńskiej? Test nie tylko dla mężczyzn Pytanie 1 z 10 Kiedy Polki uzyskały prawa wyborcze? 1889 1918 1946 1991 Dalej