Sposób na gorące walentynki. Bo kto by potrzebował amora!

Valentoys kontra Walentynki: rzuć wyzwanie tradycji

A co, gdyby odmowić sztampowym różom, perfumom i czekoladkom? Aby tym razem odkryć nieznane, ekscytujące i intymne przestrzenie naszych związków. EasyToys zaprasza do eksploracji nie tylko ciała, ale również głęboko ukrytych pragnień i fantazji. Valentoys to nie tylko okazja do obdarowywania się niezwykłymi gadżetami, ale także moment, by odważnie wejść w świat rozkoszy i zmysłowych doznań. Podążajcie za nami w tę niezwykłą podróż, wypełnioną pożądaniem i spełnieniem. Zrezygnujcie z utartych schematów, otwórzcie się na nowe możliwości i razem z EasyToys odkrywajcie radość zmysłowego świętowania Valentoys! Czas na rewolucję w świecie prezentów – z EasyToys, odkryj nowy wymiar intymności!

Odkryj namiętne prezenty, które rozpalą atmosferę

Na Valentoys, EasyToys zaprasza wszystkich do odkrywania nowych horyzontów przyjemności. Zainicjuj prawdziwą rewolucję w swoim życiu intymnym dzięki innowacyjnym produktom, które przeniosą wasze doznania na zupełnie nowy poziom. Ciesz się zmysłowymi chwilami dzięki Teazers Wibratorowi Dla Par, który dodaje nowe wymiary wspólnym doznaniom. Aby uczcić miłość w pełni, sięgnij po Zestaw Prezentowy LoveBoxx 14 Days of Love, który sprawi, że każdy dzień będzie pełen ekscytujących odkryć.

Teazers Wibrator Dla Par to unikalne narzędzie przyjemności stworzone z myślą o obojgu partnerach, by rozkoszować się nieziemską stymulacją. Ta wielofunkcyjna zabawka, używana ze wszystkich stron, oferuje rozmaite doznania. Okrągła strona pełni rolę masturbatora, który dostarczy unikalnych doznań. Wewnętrzna strona pierścienia jest teksturowana, intensyfikując przyjemność, a zarówno łechtaczka, jak i punkt G znajdą się na jej celowniku. Drugi koniec jest idealny do penetracji, zarówno analnej, jak i waginalnej, ze żeberkowanym trzonem i zakrzywioną konstrukcją. Wodoszczelna konstrukcja umożliwia swobodne eksplorowanie, także pod prysznicem.

Zestaw Prezentowy Loveboxxx 14 Days of Love: Ten wyjątkowy zestaw podarunkowy to nie tylko eleganckie pudełko w kształcie serca, ale prawdziwe wyzwanie dla waszych zmysłów! Otwierajcie jedną z 14 skrytek każdego dnia i odkrywajcie razem ciekawe akcesoria, które sprawią, że Wasze wspólne chwile staną się jeszcze bardziej porywające. Eksperymentujcie z nowymi zabawkami każdej nocy, budując napięcie i intensyfikując Waszą intymność. Zaskoczcie swoją partnerkę lub partnera wyjątkowym prezentem, który otworzy przed Wami drzwi do nowych przeżyć i wzbogaci Wasze życie erotyczne. 14 Days of Love – bo miłość zasługuje na codzienną ekscytację!

i Autor: Materiały prasowe EasyToys

