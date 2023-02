Test z dłoni wyjawi Twoje przeznaczenie. Zaciśnij dłoń i odczytaj, czy jesteś typem bogatego potentata czy robotnika. Chiński test podbija sieć

Chiński test z dłoni zdradzi Twoje przeznaczenie

Szybkie testy podbijają sieć. To dzięki nim w dosłownie kilka sekund możemy poznać tajemnice swojej osobowości, czy zdemaskować wady i zalety nowopoznanej osoby. Są również testy na spostrzegawczość i inteligencję. Wiele osób traktuje je jako formę rozrywki, inni podchodzą do nich na serio i wierzą, że to co odczytają za jego pomocą, jest prawdą. Jakiś czas temu pewna internautka, Mia Yilin zamieściła na TikToku test z dłoni na przeznaczenie, który wywołał burzę w komentarzach. - Twoje przeznaczenie to być szeregowym pracownikiem czy bogatym potentatem? - napisała pod filmikiem na TikToku Mia. Jak to sprawdzić? Wystarczy zacisnąć lewą dłoń w pięść, a odpowiedź kryje się między naszym kciukiem a palcem wskazującym. Wtedy fałd skóry układa się w znak, który jest jednym z chińskich symboli. Mia Yilin wyjaśniła, co oznacza każdy z nich. Jeśli zobaczysz na dłoni pierwszy symbol, to oznacza, że Twoim przeznaczeniem jest praca. Z kolei drugi symbol pojawia się u osób, którym los zwiastuje życie bogatego potentata. Instrukcję, jak wykonać test dłoni i odczytać jego wynik znajdziecie w filmiku.

